Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Quảng Ninh và Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk

Chiều 30/10, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã có cuộc hội đàm với ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga), cùng đoàn công tác của tỉnh Irkutsk nhằm trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan dân cử và hai địa phương trong thời gian tới.

Ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, tặng hoa đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu từ HĐND thành phố Quảng Ninh. Đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan dân cử hai địa phương, ký kết hợp tác liên hội đồng giữa Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk với HĐND thành phố Quảng Ninh; thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu thanh niên, hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, việc làm và bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch.

Ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh: Mặc dù Quảng Ninh và Irkutsk cách xa nhau về địa lý, nhưng có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, HĐND thành phố Quảng Ninh và Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk có thể phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HĐND thành phố Quảng Ninh và Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác lâu dài. Cùng với đó, duy trì trao đổi đoàn định kỳ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử; nghiên cứu tổ chức các chương trình trao đổi nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử và cán bộ tham mưu, giúp việc của hai cơ quan.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại hội đàm.

Về giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối nhân dân, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị hai địa phương nghiên cứu tổ chức các chương trình giao lưu thanh thiếu niên, tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; tăng cường trao đổi các đoàn nghệ thuật, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối các tổ chức hữu nghị. Thành phố Quảng Ninh sẵn sàng chào đón các đoàn nghệ thuật của tỉnh Irkutsk tham gia biểu diễn tại Lễ hội Carnaval Hạ Long và các sự kiện văn hóa, đối ngoại của thành phố.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng chí đề xuất tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục của hai địa phương, trong đó nghiên cứu thúc đẩy hợp tác giữa Trường THPT chuyên Hạ Long, thành phố Quảng Ninh với các trường phổ thông của tỉnh Irkutsk; tổ chức các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên và thanh niên.

Hội đàm giữa Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) với HĐND thành phố Quảng Ninh (Việt Nam).

Đặc biệt, đồng chí mong muốn tiếp tục cụ thể hóa hợp tác giữa Trường Đại học Hạ Long và Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk, tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên; nghiên cứu dành các suất học bổng ngắn hạn, dài hạn; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu chung và quảng bá chương trình đào tạo, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên hai địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề xuất nghiên cứu kết nối đường bay giữa hai địa phương; tăng cường liên kết các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng sản phẩm du lịch kết nối Vịnh Hạ Long, Yên Tử với hồ Baikal; phối hợp quảng bá điểm đến, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, tặng quà lưu niệm cho ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tư liệu và quảng bá di sản trên các nền tảng trực tuyến; nghiên cứu tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương.

Kết thúc hội đàm, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, giao lưu thanh niên, du lịch và tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan dân cử.

Đoàn công tác Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk thăm Trường Đại học Hạ Long.

Đồng chí khẳng định, Quảng Ninh hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với tỉnh Irkutsk nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của hai địa phương tiếp tục duy trì kết nối, xác định những lĩnh vực ưu tiên, lựa chọn các chương trình hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế để từng bước triển khai hiệu quả.

Cuộc hội đàm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các cơ quan dân cử, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trước đó, Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk đã đi thăm, làm việc tại Trường Đại học Hạ Long.