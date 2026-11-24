Đoàn kết để giữ vững địa bàn dân cư không ma túy

Xã, phường, đặc khu không ma túy là khi trên địa bàn không có người sử dụng trái phép chất ma túy, không phát sinh vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, không tồn tại điểm, tụ điểm tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy... Điều này chỉ có được khi cả cộng đồng cùng đoàn kết, chung sức cùng với lực lượng chức năng.

Ma túy là hiểm họa đối với đời sống xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy như tội phạm, vi phạm pháp luật, mất ANTT... Thực tế cho thấy, nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy không chỉ hiện hữu ở những địa bàn phức tạp mà còn có thể xuất hiện tại các khu dân cư vốn yên bình. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng không gian mạng, những mối quan hệ xã hội hoặc sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, thái độ đấu tranh kiên quyết cùng với sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về kiến thức pháp luật... của cả cộng đồng dân cư là yếu tố hết sức quan trọng để xây dựng và giữ vững địa bàn sạch về ma túy.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên 2 xã Quảng Tân và Đầm Hà, tháng 10/2026

Tại Quảng Ninh, chủ trương xây dựng địa bàn không ma túy đang được triển khai với quyết tâm cao, lấy cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính và phát huy sức mạnh của toàn dân. Tinh thần đoàn kết phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được các địa phương trong toàn thành phố cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với đặc điểm của từng khu dân cư.

Như tại phường Móng Cái 2, nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều khu nhà trọ và cơ sở lưu trú, việc quản lý địa bàn không chỉ trông chờ vào lực lượng công an mà còn cần sự chủ động của các hộ kinh doanh, chủ nhà trọ và người dân. Các hộ cho thuê trọ được vận động thực hiện nghiêm quy định về đăng ký cư trú, nắm thông tin người thuê, nâng cao cảnh giác trước những biểu hiện bất thường. Hệ thống camera an ninh, các tổ nhân dân tự quản và kênh tiếp nhận thông tin từ người dân trở thành những mắt xích hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa.

Các thành viên tổ rà soát, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của phường Móng Cái 2 tham gia hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động, tháng 10/2026.

Thay vì chỉ dừng ở những buổi phổ biến kiến thức chung, các địa phương chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, khu nhà trọ; đồng thời tận dụng các nền tảng số để cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Nội dung tuyên truyền nhìn chung đã đi vào những vấn đề gần gũi với đời sống, giúp người dân nhận diện nguy cơ, hiểu rõ hậu quả và biết cách bảo vệ bản thân, gia đình. Từ việc nhắc nhở người thân tránh xa ma túy, quản lý, giáo dục con em đến chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, mỗi hành động dù nhỏ đều góp phần tạo nên thế trận phòng ngừa rộng khắp. Khi người dân không thờ ơ, không né tránh, không bao che cho hành vi vi phạm, những khoảng trống trong quản lý địa bàn sẽ dần được thu hẹp.

Đối với nhiệm vụ này, MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trong toàn thành phố phát huy tốt vai trò, nhất là trong phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn cơ sở. Những buổi sinh hoạt chi hội, cuộc họp khu phố, hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng cũng có thể trở thành dịp để lồng ghép thông tin, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Tuyên truyền phòng chống ma túy còn gắn liền với việc xây dựng lối sống lành mạnh, vui khỏe thông qua các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức CT-XH ngay từ cấp xã còn tích cực tham gia vào nhiệm vụ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm giải quyết những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tái nghiện, tái phạm.

Xây dựng địa bàn sạch về ma túy là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và đồng bộ, chỉ có thể thành công khi phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khi mỗi gia đình quan tâm quản lý, giáo dục con em, mỗi khu dân cư nâng cao tinh thần cảnh giác và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt, tất cả sẽ hợp thành thế trận vững chắc, tạo nên phong trào mạnh ngay từ cơ sở.