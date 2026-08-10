Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra tiến độ Dự án Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu

Ngày 10/8, Đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II (Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương) làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình, tiến độ triển khai Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu). Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đoàn công tác khảo sát hiện trường, kiểm tra thực địa tiến độ thi công các hạng mục công trình.

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trường, kiểm tra thực địa tiến độ thi công các hạng mục công trình và nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Dự án Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được triển khai thực hiện theo Kết luận tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Dự án do Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, quy hoạch trên diện tích 9,7ha (diện tích thu hồi thực hiện dự án là 3,05ha) và được chính thức khởi công từ ngày 15/4/2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân được trên 25,1 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn giao. Trên công trường, nhà thầu thi công đang huy động khoảng 80 công nhân tập trung nhân lực, thiết bị thi công khẩn trương, đưa tổng khối lượng hoàn thành đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng xây lắp. Trong đó, hạng mục nhà học bộ môn và thư viện 2 tầng đạt 90% khối lượng, đang tập trung hoàn thiện và lắp đặt hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; hạng mục nhà ở nội trú cải tạo 3 tầng đạt 97%; các hạng mục hạ tầng ngoài nhà như kè, tường rào, rãnh thoát nước đạt trên 90%; nhà cầu, nhà vệ sinh 2 tầng đạt 75% và hạng mục nhà che bể bơi đang thi công cột trụ, lắp dựng khung thép.

Hạng mục nhà ở nội trú cải tạo 3 tầng đạt 97% khối lượng thi công.

Xã Bình Liêu khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 25/8/2026 để kịp thời khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027. Dự kiến năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu sẽ tổ chức 27 lớp học với 695 học sinh, gồm 327 học sinh nội trú và 368 học sinh bán trú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo xã Bình Liêu cũng báo cáo một số khó khăn do tình hình thời tiết khu vực miền núi thường xuyên có mưa kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công hạ tầng phụ trợ ngoài nhà. Xã kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định giải thể Trường PTDT Nội trú cũ để xã có cơ sở pháp lý thành lập Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu theo quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Bình Liêu và các đơn vị thi công trong công tác triển khai dự án trọng điểm này. Đồng chí đề nghị xã Bình Liêu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn; đôn đốc nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và an toàn phòng chống thiên tai. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, phương án vận hành đúng công năng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027 an toàn, hiệu quả.