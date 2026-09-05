Đổi mới công tác mặt trận, lan tỏa sức mạnh từ cơ sở

Trong giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết cũng đặt ra những yêu cầu có sự đổi mới, để mọi lực lượng trong xã hội thấy mình được tôn trọng và có trách nhiệm với sự nghiệp chung, tin tưởng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ thực tiễn này, MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đã chủ động nâng cao chất lượng trong các hoạt động, phong trào, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Tạo sức lan tỏa mạnh từ cơ sở

Tại phường Mông Dương, nhiều sân vui chơi cộng đồng được bố trí xây dựng xen kẽ trong các khu dân cư đã trở thành tác nhân quan trọng góp phần mang lại những “luồng sinh khí” mới. Ngay cuối tháng 8/2026 vừa qua, phường đã khánh thành 2 dự án xây dựng khu vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời tại khu phố 1 và khu phố 4, tổng mức đầu tư trên 23 tỉ đồng. Việc khánh thành các công trình thiết thực chào mừng thành phố Quảng Ninh đã tạo được không khí phấn khởi, hết sức vui mừng trong đông đảo nhân dân vì diện mạo khu dân cư thêm khang trang, hiện đại. Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao quần chúng có điều kiện ngày càng phát triển. Mọi lứa tuổi đều có không gian phù hợp tại đây, dù là rèn luyện buổi sáng hay thư giãn mỗi buổi chiều. Chất lượng cuộc sống đô thị được nâng cao khi đời sống văn hóa tinh thần được chăm lo.

Phường Mông Dương tổ chức lễ khánh thành các công trình, dự án chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Mông Dương, cho biết: Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, sự cần thiết của không gian sinh hoạt chung phục vụ cộng đồng tại mỗi khu dân cư càng được nhìn nhận, chú trọng. Vì vậy, MTTQ phường đã vào cuộc để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân dành sự đồng tình, ủng hộ cho chủ trương của phường về xây dựng những thiết chế này khi tiến hành cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư. Hiện nay, nhân dân đã thống nhất phương án để cùng tham gia quản lý, khai thác hiệu quả, bảo đảm các công trình được khai thác lâu dài, hiệu quả, tránh lãng phí và thực sự trở thành những không gian sinh hoạt chung thiết thực của cộng đồng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đã liên tục triển khai và nhân rộng hàng loạt những mô hình, cách làm mới; tạo nên những giá trị nhân văn, thiết thực đối với cộng đồng. Bằng cách làm dân vận khéo, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm của mặt trận, mà nhiều tuyến đường dân sinh, sân vui chơi cộng đồng đã được đầu tư nâng cấp. Việc hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ kiên cố cùng nhiều vật kiến trúc... đã trở thành phong trào lan tỏa, với nhiều những tấm gương sáng vì lợi ích cộng đồng. Nội dung này bám rất sát với chủ trương của Quảng Ninh nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tập trung nguồn lực tối đa để khẩn trương nâng cấp đồng bộ hạ tầng khu dân cư từ nông thôn tới thành thị.

MTTQ phường Liên Hòa giám sát chất lượng cảnh quan, vệ sinh môi trường trên tuyến đường nông thôn mới.

Còn phải nói tới hàng trăm mô hình bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiêu biểu như các hoạt động tự hòa giải, chủ động phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, ATGT, phòng chống cháy nổ... Ở các địa bàn dân cư khu vực giáp biên giới, công tác mặt trận cơ sở còn đang tiếp tục hướng vào nhiệm vụ tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, đời sống xã hội liên tục có những vận động và phát triển rất nhanh chóng. Đơn cử như việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở địa phương, cho đến môi trường thông tin ngày càng đa chiều, phương thức tham gia xã hội của nhân dân ngày càng phong phú... Đây là những điều kiện mới để phát huy dân chủ, tăng cường sự tham gia của nhân dân, cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác mặt trận, nhất là trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin, xây dựng đồng thuận xã hội. Bao gồm tuyên truyền, vận động để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong các phong trào, hoạt động hướng về cơ sở; chuyển từ nắm bắt tình hình sang phát hiện, phản ánh và tham gia giải quyết vấn đề, tăng cường đối thoại và tương tác; tiến hành giám sát và phản biện từ những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp với quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, công tác mặt trận kết nối một cách thực chất, sâu sắc đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết trong tình hình mới. Nhờ đó, đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong tình hình mới. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, trở thành động lực quan trọng để tỉnh phát triển ngày càng nhanh, bền vững.

Dấu ấn của chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, MTTQ Quảng Ninh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nổi bật nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Việc xây dựng các kênh truyền thông đa nền tảng, tăng cường kỹ năng xử lý thông tin, nắm bắt dư luận xã hội kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân trong thời đại số.

MTTQ xã Bình Liêu họp đánh giá hoạt động tuyên truyền về bầu cử trưởng thôn, khu phố trên trang fanpage của mặt trận.

Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Bình Liêu, xã Húc Động và một phần của xã Vô Ngại trước đây, xã Bình Liêu hiện nay có diện tích tự nhiên hơn 225km², dân số hơn 16.000 người với trên 92,7% là đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp cho xã Bình Liêu có không gian phát triển mới rộng hơn, phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế vùng để nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống về mọi mặt. Và để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc, bắt nhịp công nghệ hiện đại, MTTQ xã đã tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, vận động, xác định phải là kỹ năng bắt buộc của đội ngũ cán bộ. Để qua đó, thông tin quan trọng được truyền tải nhanh chóng qua nhóm zalo cộng đồng, fanpage của xã và các kênh của đoàn thể, giúp người dân ở vùng xa tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác.

Bà Lài Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Liêu, cho biết: Đơn cử như khi tuyên truyền nhân dân giữ gìn ANTT, xã có một ngân hàng dữ liệu số gồm hình ảnh, video, bản đồ số để nội dung được sinh động, dễ hiểu, dễ ghi nhớ và làm theo. Đồng thời, nội dung bảo vệ biên giới, cột mốc được đưa vào các sản phẩm truyền thông số như video ngắn, infographic, bản tin điện tử, tạo tính trực quan và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản cũng phải thông thuộc những kỹ năng cơ bản về công nghệ để có thể sâu sát địa bàn, thậm chí là hướng dẫn lại cho người dân cùng biết. Khi tuyên truyền, vận động, những điện thoại thông minh đã trở thành công cụ hết sức đắc lực. Từ việc chụp ảnh, quay hình hiện trường để lưu giữ, chia sẻ mọi lúc, mọi nơi cho đến việc đăng tải, lan tỏa nhanh chóng mọi chỉ đạo, vận động đóng góp công khai, minh bạch trên các trang, nhóm zalo, facebook và tiếp thu ý kiến, phản ánh của nhân dân...

MTTQ phường Đông Mai phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi thông tin chủ trương, chính sách trên kênh thông tin chính thống của địa phương.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống mặt trận các cấp trên địa bàn Quảng Ninh đang linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin gắn với yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Các trang cộng đồng facebook của mặt trận thường xuyên hoạt động, có sự kết nối lẫn nhau để toàn hệ thống kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động, phong trào. Dù việc quản lý thông tin trên không gian mạng cũng đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung đội ngũ cán bộ mặt trận đều rất chủ động, sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là các kỹ năng vể tuyên truyền gắn với định hướng dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định vị thế của MTTQ trong tình hình mới.

Sau 40 năm đổi mới, Quảng Ninh đã đủ điều kiện và trở thành thành phố, nhưng bài học về sức mạnh lòng dân sẽ mãi còn nguyên giá trị. Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, MTTQ càng phải đổi mới để làm tốt hơn nữa vai trò quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.