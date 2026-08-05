Giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm

Sáng 5/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phụ trách. Công tác tuyên truyền được triển khai bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và những chủ trương lớn của tỉnh.

Hoạt động nắm tình hình nhân dân tiếp tục được tăng cường thông qua việc triển khai "Tháng nghe dân nói". Qua đó, nhiều kiến nghị của người dân đã được tổng hợp, phản ánh và phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát… được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện đồng bộ, gắn với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn theo mô hình mới. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh phát triển tổ chức trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 124 công đoàn cơ sở với 4.610 đoàn viên; Tỉnh Đoàn thành lập 12 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 171 đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

Đồng chí yêu cầu tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; chủ động chuẩn bị các hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thành việc công nhận các hội cấp xã theo đúng tiến độ, bảo đảm các tổ chức sau sắp xếp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là trong quá trình chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hiệu quả chương trình "Tháng nghe dân nói", kịp thời tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Đồng thời, tập trung thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, chữ ký số, hồ sơ điện tử và các nền tảng số trong quản lý, điều hành.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; chủ động xây dựng các chương trình giao lưu, hợp tác với các địa phương, tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập, tiếp thu các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; tăng cường phòng, chống thiên tai, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; khẩn trương hoàn thiện phương án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; thực hiện sắp xếp, bố trí, bổ sung theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng yêu cầu hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.