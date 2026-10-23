Đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật: Góp phần kiến tạo vị thế mới

Trở thành thành phố mở ra một không gian phát triển mới cho Quảng Ninh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị. Trong đó, việc xây dựng và thi hành pháp luật đang được Quảng Ninh đặt ở vị trí quan trọng, chính sách ngày càng bám sát thực tiễn, đồng thời cơ chế giám sát, phản biện và công cụ dữ liệu được tăng cường để nâng chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, góp phần định hình phương thức quản trị phù hợp với vị thế mới.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo tiến độ đầu tư dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng. Ảnh: Đỗ Phương

Bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển

Nghị quyết số 66-NQ/TW được triển khai trong bối cảnh cả nước sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Với Quảng Ninh, quá trình này gắn với yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực quản trị trong vị thế mới. Thành phố đã sớm ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai; thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng. Việc thực hiện Nghị quyết 66 được đưa vào các phiên họp thường kỳ của UBND để kịp thời đánh giá, tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Cùng với hoàn thiện quy định quản lý, thành phố mở rộng các chính sách an sinh giáo dục, hỗ trợ sữa học đường, sách giáo khoa, ăn ở, đưa đón và chi phí học tập. Trong sản xuất, kinh doanh, thành phố bổ sung cơ chế hỗ trợ cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ ngành bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc với UBND thành phố về kết quả quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp. Ảnh: Minh Đức

Quảng Ninh đang tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều cơ chế, chính sách đột phá, riêng có hoặc chưa có tiền lệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Nội dung này gắn với các chương trình, đề án lớn như Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế số và tri thức tự do, cùng các định hướng phát triển kinh tế đô thị, kinh tế di sản, kinh tế đêm.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã ban hành 116 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 32 nghị quyết của HĐND, 75 quyết định của UBND và 9 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, phản biện xã hội được chú trọng hơn để tăng tính thực tiễn ngay từ khâu xây dựng. Trong 13 năm qua, MTTQ cấp thành phố đã phản biện hơn 180 dự thảo văn bản; ở cấp cơ sở, MTTQ đã tham gia phản biện 453 dự thảo chương trình, đề án, dự án và văn bản liên quan. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, MTTQ các xã, phường, đặc khu tiếp tục phản biện 26 dự thảo, chủ yếu là những nội dung gắn trực tiếp với tổ chức đời sống dân cư và quản lý ở cơ sở.

Theo ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh, chất lượng phản biện phụ thuộc vào việc lựa chọn vấn đề sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu phát triển. MTTQ chú trọng khảo sát, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, huy động chuyên gia tư vấn, đồng thời theo dõi việc tiếp thu, giải trình kiến nghị. Qua đó, phản biện xã hội góp phần phát hiện sớm bất cập, bổ sung cơ sở thực tiễn cho quá trình xây dựng chính sách và tạo đồng thuận trong xã hội.

Đoàn công tác MTTQ thành phố giám sát chuyên đề thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tại phường Đông Mai.

Nâng hiệu quả thực thi

Cùng với xây dựng chính sách, Quảng Ninh tập trung rà soát những quy định không còn phù hợp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và nâng trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Trong 9 tháng 2026, thành phố đã rà soát 637 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 479 văn bản cấp tỉnh, 120 văn bản cấp huyện trước đây và 38 văn bản cấp xã. Kết quả đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 220 văn bản; bãi bỏ 62 văn bản; ban hành mới 34 văn bản. Những nội dung đủ điều kiện xử lý được yêu cầu triển khai ngay, hạn chế để vướng mắc kéo dài.

UBND thành phố đã chỉ đạo đánh giá các văn bản chịu tác động của mô hình mới, rà soát những nghị quyết còn hiệu lực và chuẩn bị phương án xử lý phù hợp với chức năng, thẩm quyền mới. Đây là bước cần thiết để hệ thống quy định theo kịp yêu cầu quản lý trong một không gian phát triển có quy mô lớn và liên kết chặt chẽ hơn.

Việc nâng hiệu quả thực thi cũng được thể hiện rõ ở cải cách TTHC. Tính đến ngày 24/9/2026, thành phố có 2.128 TTHC ở hai cấp. Đối với thủ tục, điều kiện sản xuất, kinh doanh đặc thù của địa phương, 21/21 thủ tục, điều kiện, quy định không còn phù hợp đã được bãi bỏ; 4 thủ tục được giảm 50% thời gian giải quyết. Với thủ tục do Trung ương quy định, 1.249/2.069 thủ tục đã được giảm 40% thời gian xử lý, tương đương giảm 8.805,5 ngày làm việc trên tổng thời gian theo quy định.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng thủ tục, chậm tiến độ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến tháng 9/2026, Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 ghi nhận 70 dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Trong số này, 48 dự án đã hoàn thành tháo gỡ; 22 dự án đã hoàn thành rà soát pháp lý, có chủ trương xử lý và đang tiếp tục thực hiện phương án khắc phục.

Theo ông Nguyễn Kim Anh, Chánh Thanh tra Quảng Ninh, thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục tập trung vào các dự án còn tồn tại, làm rõ nguyên nhân và kiến nghị hướng xử lý; đồng thời chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh bất cập để kịp thời chấn chỉnh và tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước.

Thành phố đang tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xây dựng và thi hành pháp luật, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật và sử dụng một số công cụ AI phục vụ tra cứu, kiểm tra, rà soát. Hiệu quả của chính sách sau ban hành cũng được đặt trong cơ chế giám sát thường xuyên. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu tăng cường giải trình, chất vấn, giao ban với HĐND cấp xã và các tổ đại biểu để sớm nắm bắt những vấn đề phát sinh. Qua đó, những bất cập trong thực thi có thêm kênh phản hồi để xem xét, điều chỉnh.

Khi những vướng mắc từ thực tiễn được kịp thời nhận diện và xử lý trong quá trình xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, thành phố sẽ có thêm nền tảng để phát triển chủ động, nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng.