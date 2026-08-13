Đổi mới phương thức xây dựng và thi hành pháp luật

Ứng dụng công nghệ số đang góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất”. Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Sở Tư pháp, ứng dụng công nghệ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới quy trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, giảm phương thức xử lý thủ công, tăng tính liên thông giữa các cơ quan và tính minh bạch của hệ thống pháp luật.

Cán bộ Sở Tư pháp ứng dụng Trợ lý AI tra cứu hệ thống pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp triển khai trong hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn.

Tại Sở Tư pháp, nhiều quy trình trong xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật được số hóa, xử lý trên môi trường điện tử. Các khâu từ tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đến khai thác thông tin từng bước được thực hiện trên các nền tảng dùng chung. Sở cũng thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tìm kiếm, đối chiếu, nhận diện nội dung có nguy cơ chồng chéo, mâu thuẫn, phục vụ công tác thẩm định và rà soát văn bản.

Cùng với đó, việc chuẩn hóa và công khai thông tin pháp luật được đẩy mạnh. Trong đợt tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, 732 văn bản còn hiệu lực đã được rà soát, số hóa và cập nhật vào phần mềm dùng chung toàn quốc. 100% hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được công khai để lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo và các kênh phù hợp, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia ngay từ quá trình xây dựng chính sách.

Trong tổ chức thi hành pháp luật, hiệu quả ứng dụng công nghệ thể hiện khá rõ nét. Đơn cử, trong lĩnh vực công chứng, việc đưa vào sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn chặn tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công chứng viên tra cứu, kiểm tra thông tin về tài sản, giao dịch và các trường hợp ngăn chặn trước khi chứng nhận hợp đồng, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý.

Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 Quảng Ninh tra cứu hồ sơ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn chặn.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Công chứng số 1 Quảng Ninh, việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức hành nghề công chứng đặc biệt hữu ích đối với các giao dịch bất động sản, giúp công chứng viên có thêm căn cứ kiểm tra trước khi chứng nhận. Với người dân, việc thông tin được tra cứu, đối chiếu trước những giao dịch có giá trị lớn cũng tạo thêm sự yên tâm về tính pháp lý.

Ở lĩnh vực thuế, các nền tảng và dịch vụ số đã được triển khai tương đối đồng bộ, từ hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử đến hệ thống quản lý tập trung và quản lý rủi ro.Trọng tâm hiện nay là tiếp tục chuẩn hóa thông tin người nộp thuế, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác để phục vụ hiệu quả công tác quản lý. Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế Quảng Ninh đang rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế; cập nhật trạng thái hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đồng bộ thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung. Năm 2026, ngành Thuế phấn đấu rà soát, cập nhật thông tin đối với ít nhất 80% người nộp thuế thuộc diện quản lý.

Cán bộ Thuế tỉnh Quảng Ninh trao đổi nghiệp vụ hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Hoàng Giang

Công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi trong tổ chức thi hành pháp luật. Ở lĩnh vực giao thông, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm trực tuyến, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe hay đăng ký xe ngay trên môi trường số.

Để tránh manh mún, Quảng Ninh tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Đến giữa tháng 6/2026, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tích hợp với 15 cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương, góp phần hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và khai thác thông tin dùng chung. Ngày 13/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030”, tạo điểm truy cập thông tin pháp luật tập trung cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Quảng Ninh hiện tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu pháp lý, đưa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào hỗ trợ xây dựng, rà soát, thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.