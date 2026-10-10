“Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu” -Bản hòa ca của truyền thống, đổi mới và khát vọng vươn mình

Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tối 16/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh ra mắt khán giả chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu”.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Chương trình được Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Quảng Ninh dàn dựng công phu, giàu chiều sâu tư tưởng và cảm xúc, không chỉ tái hiện chặng đường hơn 6 thập kỷ kiến tạo đầy tự hào của Vùng mỏ mà còn khắc họa nhịp sống hiện đại, khát vọng bứt phá cùng tình yêu thương bình dị của con người nơi đây. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, từ một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Quảng Ninh hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Thành quả ấy là sự kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, mồ hôi và tinh thần bền bỉ của nhiều thế hệ người con Đất mỏ.

Với thông điệp xuyên suốt đó là nhìn lại quá khứ để tự hào, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu” được cấu trúc chặt chẽ qua 3 chương mạch lạc có tên lần lượt là “Một miền đất – Một hồn quê”, “Những năm tháng dựng xây” và “Những mùa yêu – Những ngày mới”.

Chương mở đầu sẽ đưa người xem trở về cội nguồn văn hóa phong phú của vùng đất nơi biển, núi và làng quê giao hòa. Khán giả sẽ được hòa mình vào giai điệu hào hùng mà tha thiết qua ca khúc mở màn “Quảng Ninh vươn mình” (sáng tác mới của nhạc sĩ Thanh Trúc). Đi liền với đó là những khúc ca sâu lắng mang đậm hơi thở của đất trời và biển cả như “Tổ quốc – Biển và em”, liên khúc dân ca phát triển mộc mạc “Gió đánh đò đưa – Bài ca tôm cá”, hay giai điệu ngập tràn kỷ niệm “Nơi gặp gỡ tình yêu” qua tiếng hát của Đại tá NSND Hồng Hạnh, một người con Quảng Ninh.

Ca sĩ Viết Danh sẽ thể hiện ca khúc “Tổ quốc- Biển và em".

Không chỉ khắc họa tầm vóc phát triển, chương trình còn chạm vào những tầng cảm xúc lắng đọng nhất của cuộc sống thường nhật. Ở đó có sự bình yên dưới mỗi nếp nhà, tình cảm gia đình và hình bóng những người phụ nữ thầm lặng.

Ở chương thứ hai, bên cạnh bản hùng ca kiên cường “Bám biển quê hương” (sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên), không gian âm nhạc sẽ mở ra khoảng lặng êm đềm với sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng qua nhạc phẩm “Vùng trời bình yên”.

Đặc biệt, hòa trong không khí tháng Mười tri ân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình dành riêng một góc nhìn đầy trân quý cho những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ luôn lặng lẽ vun vén hạnh phúc gia đình và giữ lửa bình yên. Ca khúc “Mẹ” qua giọng ca Đàm Vĩnh Hưng, kết hợp cùng những giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng của các ca khúc như: “Biển tình”, “Giọt nắng bên thềm”, “Để gió cuốn đi” qua tiếng hát Thu Hằng và bản tình ca tha thiết “Biển nỗi nhớ và em”, sẽ là những đóa hoa tinh thần rực rỡ nhất gửi gắm tới phái đẹp.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ thể hiện ca khúc “Mẹ” trong chương trình.

Khép lại đêm nghệ thuật sẽ là chương ba với tinh thần cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đại diện cho sức trẻ và niềm tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, loạt tiết mục sôi động như “Đi với mặt trời”, “Việt Nam kiêu hãnh”, cùng sáng tác mới “Quảng Ninh – Thành phố trong nắng mai” và hợp xướng “Thênh thang đường mới” sẽ phác họa rõ nét bức tranh một Quảng Ninh hiện đại, tự tin sánh bước cùng đất nước.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh – Một miền đất, một tình yêu” quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hồng Hạnh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hằng, Thu Thủy, Viết Danh, Bùi Tuấn Ngọc, Hồng Duyên, Hoàng Ngân, Tống Linh, Nguyễn Linh, Ngọc Trâm, Châu Anh, Hạ Lan, Hoàng Sơn, Sỹ Nhật, Thế Dũng, Hải Hà cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Với sự kết hợp của nhiều giọng ca và phong cách biểu diễn, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, khơi dậy niềm tự hào về Quảng Ninh trong lòng người dân, đồng thời để lại ấn tượng đẹp với du khách.

Các ca sĩ sẽ mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc màu.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 ngày 16/10 tại Trường quay S8, phát sóng trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo, QNR; livestream trên fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.