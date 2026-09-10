Kỷ niệm 71 năm thành lập MTTQ Việt Nam 10/9 (1955-2026) Hiệu quả thực chất của tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không”

Hiệu quả từ các hoạt động, phong trào được MTTQ các cấp triển khai đã và đang góp phần tích cực để Quảng Ninh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hưởng ứng tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không” được nêu từ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đang tiếp tục ghi dấu ấn đổi mới trong những hành động quyết liệt, thực chất.

Giữ vững truyền thống

Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại thủ đô Hà Nội, đã quyết định thành lập MTTQ Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước. Từ đó, ngày 10/9 hằng năm được chọn là ngày kỷ niệm thành lập MTTQ Việt Nam. Sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế được tập hợp, phát huy tối đa đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến ngày toàn thắng, đất nước ta giành được nền hòa bình, thống nhất.

Đến năm 1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở 2 miền Nam - Bắc, lấy tên chung là MTTQ Việt Nam cho đến ngày nay. Tiếng nói của Mặt trận đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố đồng thuận xã hội, cổ vũ khí thế thi đua mạnh mẽ từ cơ sở, hòa chung khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Thu Chung

Với tinh thần đó, MTTQ các cấp tại Quảng Ninh liên tục ghi nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực hoạt động, làm tốt vai trò kết nối lòng dân, quy tụ sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cũng liên tục được bồi dưỡng, củng cố để có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phương pháp làm việc khoa học, say mê và tâm huyết. Đặc biệt, tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không” nêu từ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã được đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể tại Quảng Ninh khẩn trương quán triệt, vận dụng vào nhiệm vụ thực tiễn. Cụ thể là: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

MTTQ xã Đông Ngũ giám sát việc thi công công trình hạ tầng giao thông khu vực nông thôn, miền núi của xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ đã phối hợp tổ chức các chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND; tham gia tổng hợp báo cáo phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân Quảng Ninh gửi tới nghị trường. Đặc biệt, 4 chuyên đề giám sát và 3 chương trình phản biện xã hội của MTTQ thành phố được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Hay như công tác cứu trợ, cứu nạn, vì người nghèo... được triển khai kịp thời, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ xóa nhà dột nát mới phát sinh trên địa bàn thành phố, hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai. Còn phải nói tới những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở, gắn với việc nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Khẳng định vị thế với quyết tâm đổi mới

Trong điều kiện KT-XH hiện nay, chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà đã thực sự trở thành mệnh lệnh chiến lược để đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận. Tại Quảng Ninh, chuyển đổi số được chú trọng và đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để MTTQ đoàn kết và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đơn cử như việc đổi mới tuyên truyền bằng công nghệ A.I để tạo ra các video ngắn, infographic sinh động; giúp thông tin từ thành phố đến cơ sở được thấm sâu, lan tỏa rộng trong thời gian ngắn nhất.

Việc nắm chắc dữ liệu đoàn viên, hội viên cho phép Mặt trận chuyển từ vận động theo phong trào sang vận động “đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm”. Chỉ cần thông qua vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh cá nhân, những kiến nghị của đoàn viên, hội viên, nhân dân đã đến được cấp có thẩm quyền nhanh chóng, không còn phải chờ đợi những cuộc họp, hoặc quy trình tiếp nhận đơn từ phức tạp như trước đây.

Tổ tự quản PCCC khu phố 5, phường Mông Dương, đi kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình.

Trong từng nhiệm vụ, MTTQ thành phố đều xác định phương châm “rõ việc - rõ sản phẩm - rõ tiến độ”, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả, tránh việc triển khai dàn trải và hình thức. Năm 2026, trọng tâm công tác của Mặt trận thành phố Quảng Ninh gắn liền với những nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chào mừng thành phố Quảng Ninh; sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Cùng với đó, MTTQ các cấp thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, dân tộc, tôn giáo...

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, MTTQ thành phố cũng đã tổ chức các hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; đổi mới cách làm theo hướng linh hoạt, sáng tạo; chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trong phối hợp, hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.