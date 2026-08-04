Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: "Phường Cẩm Phả cần phát huy vai trò trung tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đô thị"

Sáng 4/8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cẩm Phả về kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Cẩm Phả tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận có nhiều chuyển biến; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, sát cơ sở; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Kinh tế địa phương duy trì đà phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.567,47 tỷ đồng, bằng 61,81% dự toán năm. Phường đã cấp 146 giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè cho 116 cá nhân và 20 tổ chức được giao khu vực biển; thành lập mới 98 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 526 hộ kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thành viên Đoàn công tác của tỉnh tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến ghi nhận những kết quả Đảng bộ phường Cẩm Phả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại cần tập trung khắc phục, nhất là chất lượng đô thị trung tâm chưa tương xứng với vị trí, vai trò của địa phương; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường còn cần tiếp tục được tăng cường...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu phường Cẩm Phả phát huy vai trò là phường trung tâm của tỉnh, tiên phong trong xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ phường cần tiếp tục xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả"; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ và người đứng đầu.

Cùng với đó, phường cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức tốt bầu Trưởng khu phố, sớm kiện toàn tổ chức sau bầu cử; duy trì hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu địa phương khai thác hiệu quả lợi thế thương mại, dịch vụ và kinh tế biển; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc giải ngân đầu tư công, chỉnh trang đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu phường quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chủ động phòng, chống thiên tai. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.