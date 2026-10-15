Đưa hòm thư điện tử tố giác tội phạm về thôn bản

Thời gian qua, cùng với tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tập trung triển khai tuyên truyền, giới thiệu hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm đến cộng đồng dân cư.

Để giúp người dân dễ dàng sử dụng được hòm thư và thực hiện các thao tác tố giác tội phạm bằng máy điện thoại, không mất thời gian di chuyển trình báo, các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã trực tiếp xuống địa bàn dân cư, giới thiệu hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm và trực tiếp thao tác mẫu, hướng dẫn từng bước để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm tới đội ngũ cán bộ cơ sở thôn Khe Vằn (xã Bình Liêu).

Chị Lỷ Tài Múi, thôn Khe Vằn (xã Bình Liêu), chia sẻ: “Trước đây khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn như người lạ xuất hiện hay vận chuyển hàng hóa bất thường, bà con chúng tôi muốn báo cho lực lượng chức năng nhưng không biết làm cách nào nhanh. Nhưng giờ được các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hướng dẫn cách gửi thông tin, trong đó nêu rõ nội dung vụ việc, thời gian, địa điểm, đặc điểm đối tượng… và cũng được giữ kín thông tin về cá nhân người cung cấp, tôi cảm thấy yên tâm tham gia để cùng chung tay giữ an ninh trật tự, bình yên cho thôn”.

Đến nay, việc hướng dẫn được tập trung tại 10 thôn giáp biên giới thuộc ba xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu với trên 400 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được tuyên truyền, hướng dẫn, thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật thường xảy ra ở khu vực biên giới. Trong đó, đội ngũ cán bộ cơ sở, đảng viên, trưởng thôn, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn.

Anh Nình Văn Dường, Bí thư Chi bộ thôn Khe Vằn (xã Bình Liêu), cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, bà con chỉ cần mở camera điện thoại hoặc ứng dụng Zalo, quét mã QR trên tờ tuyên truyền, sau đó truy cập đường dẫn và điền nội dung cần phản ánh. Nhờ công tác tuyên truyền sát sao, cầm tay chỉ việc từ lực lượng chức năng đã giúp tôi dễ dàng hướng dẫn lại cho bà con trong thôn”.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác tố giác tội phạm qua hòm thư điện tử.

Thông tin gửi qua hòm thư sẽ được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiếp nhận, phân loại, kiểm tra và xác minh; vụ việc thuộc thẩm quyền sẽ được xử lý theo quy định, trường hợp liên quan đến cơ quan khác sẽ được chuyển đến lực lượng có thẩm quyền giải quyết. Nguồn tin và thông tin liên quan đến người cung cấp thông tin được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ đơn vị hướng dẫn người dân cách nhận biết những dấu hiệu nghi vấn như người lạ xuất hiện qua lại khu vực biên giới; các hoạt động vận chuyển hàng hóa vào thời gian, địa điểm bất thường; hành vi lôi kéo, môi giới xuất nhập cảnh trái phép; tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, vật liệu nổ. Cùng với đó, cán bộ đơn vị cũng tuyên truyền rõ trách nhiệm của người tố giác; không lợi dụng hòm thư để cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…

Từ tháng 3/2026 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã nhận được 19 tin báo của quần chúng nhân dân, trong đó 11 tin tham khảo, 8 tin có giá trị. Nội dung các tin báo là các vấn đề phát hiện người lạ, khả nghi trong khu vực biên giới, phát hiện dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép, tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Trương Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Địa bàn biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô quản lý có phạm vi rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều đường mòn, lối mở. Đây là điều kiện các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian tới, Đồn tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu duy trì tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng hòm thư; đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận đến 31 thôn, bản trên toàn địa bàn.

Bên cạnh các kênh tiếp nhận tin báo truyền thống, việc triển khai thêm một phương thức thuận tiện, phù hợp với quá trình chuyển đổi số đã giúp người dân có thể cung cấp thông tin nhanh hơn, giảm tâm lý e ngại và hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn cơ sở.