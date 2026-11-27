Nghệ sĩ Đen Vâu cùng học sinh Quảng Ninh lan tỏa thông điệp “Không một mình – Kết nối không tổn thương”

Chiều 27/11, sân trường THCS Trọng Điểm trở nên náo nhiệt khi ca sĩ Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trong chương trình hưởng ứng chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương”. Gần 2.000 học sinh hào hứng chào đón nam rapper, cùng hòa giọng trong ca khúc “Không một mình” do chính anh sáng tác, mang theo thông điệp về sự sẻ chia, kết nối và lời nhắn nhủ không ai phải đơn độc trước những tổn thương, nguy cơ trên không gian mạng.

Đen Vâu và các em học sinh Trường THCS Trọng Điểm cùng hòa giọng trong ca khúc "Không một mình".

... trong không khí hào hứng.

Chương trình do Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Trường THCS Trọng Điểm tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Không một mình" do Bộ Công an phát động trên toàn quốc, nhằm bảo vệ trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên trước những nguy cơ trên môi trường mạng.

Các em học sinh thể hiện thông điệp "Trao yêu thương" trên mạng xã hội.

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) đã thông tin về những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, xâm hại trẻ em trên không gian mạng, trong đó có thủ đoạn “bắt cóc online”, mạo danh người quen, cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân. Qua các video tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, ứng phó an toàn và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp sự cố.

Nghệ sĩ Đen Vâu giao lưu với các em học sinh và truyền thông điệp sử dụng mạng xã hội an toàn.

Cùng với nghệ sĩ Đen Vâu, sự tham gia của các nghệ sĩ, KOL qua những tiết mục biểu diễn và giao lưu đã tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Thông qua hình thức tổ chức kết hợp giữa nghệ thuật và tuyên truyền tương tác, những kiến thức về an toàn trên không gian mạng được truyền tải sinh động, dễ tiếp nhận hơn.

Trong dịp này, chương trình ra mắt mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh” năm học 2026-2027, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công an, nhà trường và gia đình trong việc trang bị kỹ năng số, bảo vệ học sinh trước những rủi ro trên không gian mạng.