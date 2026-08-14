Đưa nông sản lên không gian số

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh tiêu thụ truyền thống, ngày càng nhiều nông dân chủ động đưa nông sản lên các nền tảng số để quảng bá, kết nối với khách hàng và mở rộng thị trường. Từ những buổi livestream giới thiệu sản phẩm đến việc khai thác mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng số, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới, giúp nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Các trang mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Hằng, khu Tràng Lương thu hút đông người theo dõi.

Mỗi ngày, chiếc điện thoại thông minh cùng giá đỡ máy quay là những "công cụ lao động" không thể thiếu của chị Nguyễn Thị Hằng, khu Tràng Lương, phường Bình Khê. Ngay tại cơ sở sản xuất, chị đều đặn thực hiện các buổi livestream để giới thiệu quy trình trồng, sơ chế, đóng gói các sản phẩm dược liệu. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chị còn trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, tương tác với khách hàng và chốt đơn ngay trong buổi phát sóng.

Chia sẻ về cách làm mới này, chị Nguyễn Thị Hằng cho biết: "Ban đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ vì chưa quen nói trước điện thoại. Nhưng sau nhiều lần thực hiện, tôi dần tự tin hơn. Khách hàng được xem trực tiếp quy trình sản xuất nên rất yên tâm. Sau mỗi buổi livestream, không chỉ có thêm đơn hàng mà còn có nhiều khách hàng mới biết đến sản phẩm và quay lại mua những lần sau”.

Để có được kết quả đó là cả quá trình chủ động học hỏi và thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Từ việc tìm hiểu cách quay video, xây dựng nội dung, cách tương tác với khách hàng đến duy trì lịch phát trực tiếp, chị Hằng đều tự học và từng bước hoàn thiện. Những buổi livestream không chỉ giúp sản phẩm dược liệu tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành mà còn tạo dựng niềm tin thông qua việc công khai quy trình sản xuất, sơ chế và đóng gói.

Đến nay, chị Hằng đang quản lý 2 fanpage với hơn 55.000 và 9.000 người theo dõi, thu hút hơn 4,3 triệu lượt thích cùng hàng trăm video có lượng tương tác cao. Các nền tảng số đã trở thành kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; giúp cơ sở mở rộng thị trường, gia tăng lượng khách hàng, đồng thời kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Hằng, khu Tràng Lương, livestream bán hàng trên nền tảng số.

Không chỉ riêng chị Nguyễn Thị Hằng, ngày càng nhiều hội viên nông dân cũng bắt đầu tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến. Tại xã Đông Ngũ, Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức các hoạt động hướng dẫn hội viên kỹ năng livestream, xây dựng nội dung và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Trong mỗi buổi phát trực tiếp, cán bộ Hội cùng các đoàn viên, thanh niên có kinh nghiệm luôn đồng hành để hỗ trợ hội viên cách giới thiệu sản phẩm, xử lý tình huống phát sinh và tương tác hiệu quả với khách hàng.

Là một trong những người trực tiếp hỗ trợ các buổi livestream, chị Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Trường Mầm non Đông Ngũ, cho biết: “Nhiều nông dân ban đầu còn e ngại, chưa quen sử dụng mạng xã hội để bán hàng. Vì vậy, nhóm hỗ trợ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật phát trực tiếp mà còn giúp hội viên xây dựng kịch bản giới thiệu sản phẩm, cách trả lời bình luận và tạo sự gần gũi với khách hàng. Sau một thời gian, nhiều hội viên đã có thể tự tin thực hiện các buổi livestream và chủ động kết nối với người tiêu dùng”.

Theo chị Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Ngũ, chuyển đổi số đã mở thêm kênh tiêu thụ, giúp người nông dân thay đổi tư duy kinh doanh. Khi biết khai thác hiệu quả các nền tảng số, hội viên có thể chủ động quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và giảm dần sự phụ thuộc vào các khâu trung gian. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ kỹ năng số để ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn đưa nông sản lên không gian mạng.

Hội Nông dân xã Đông Ngũ hỗ trợ hội viên tổ chức livestream trên nền tảng số.

Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản đang được các cấp Hội Nông dân triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ hơn 6.300 hội viên tham gia các sàn thương mại điện tử; vận động trên 41.000 hội viên cài đặt và sử dụng App Nông dân Việt Nam; đồng thời hỗ trợ gần 49.000 hộ sản xuất nông nghiệp đưa thông tin và sản phẩm lên các nền tảng số.

Không gian số không chỉ tạo thêm một kênh bán hàng mà còn góp phần thay đổi tư duy tiêu thụ của người nông dân. Khi biết khai thác hiệu quả các nền tảng số, mỗi hội viên đều có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh, từng bước khẳng định giá trị nông sản địa phương trong thời đại số.