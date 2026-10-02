Đức thử nghiệm turbine gió cao hơn tháp Eiffel

Được nhà phát triển mô tả là cao nhất thế giới, turbine gió cao 365 m vừa đạt độ cao tối đa tại miền đông Đức và dự kiến được khánh thành vào ngày 19/11. Công trình được kỳ vọng giúp tăng đáng kể sản lượng điện nhờ khai thác các luồng gió mạnh và ổn định hơn ở độ cao lớn.

Turbine gió mới được xây dựng, với đầu cánh quạt đạt độ cao tối đa 365 m, tại Schipkau, Đức, ngày 1/10/2026. Ảnh: AP

Turbine được xây dựng tại một trang trại điện gió hiện có ở Lusatia, phía đông nam Berlin. Khu vực này từng là trung tâm khai thác than nâu lớn nhưng những năm gần đây đã chuyển sang phát triển năng lượng tái tạo.

Ông Jochen Grossmann, Giám đốc điều hành Gicon, công ty kỹ thuật có trụ sở tại Dresden xây dựng tháp turbine, cho biết ở độ cao lớn, turbine có thể tận dụng những luồng gió mạnh và ổn định hơn. Các turbine gió thông thường có chiều cao trục quay - khoảng cách từ mặt đất tới tâm rotor - là dưới 200 m, thấp hơn nhiều so với turbine gió mới.

“Ở độ cao 300 m, chúng tôi có luồng gió ổn định và mạnh đến mức có thể sản xuất lượng điện nhiều hơn gấp đôi so với cùng một thiết bị đặt ở độ cao phổ biến hiện nay” - ông Grossmann nói. Theo ông Grossmann, turbine cũng có thể phát điện trong thời gian dài hơn đáng kể trong năm.

Turbine có chiều cao trục quay 300 m, trong khi các cánh rotor đưa tổng chiều cao công trình lên 365 m. Như vậy, turbine này cao hơn tháp Eiffel tại Paris với độ cao 330 m, và chỉ thấp hơn tháp truyền hình Berlin - công trình cao nhất nước Đức với độ cao 368 m.

Việc xây dựng vẫn chưa hoàn tất khi hệ thống dây điện bên trong còn phải được lắp đặt trước ngày khánh thành. Turbine nguyên mẫu được thiết kế nhằm đo lường mức tăng sản lượng có thể đạt được khi xây dựng turbine ở độ cao như vậy.

Gicon dự kiến sử dụng kết quả thử nghiệm để phát triển một trang trại điện gió gồm 3-5 turbine siêu cao, qua đó đánh giá khả năng tiến tới sản xuất trên quy mô lớn.

Ông Grossmann cũng cho rằng các turbine cỡ lớn có thể là một giải pháp cho tình trạng thiếu quỹ đất phù hợp để xây dựng trang trại điện gió. Theo đó, những khu vực hiện có có thể được mở rộng thành các trang trại điện gió “hai tầng”, kết hợp turbine thấp và cao, trong khi những dự án mới có thể được thiết kế theo mô hình này ngay từ đầu.

Đức đã nhiều năm thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Nước này đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng vào năm 2023 theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, dù quyết định này vấp phải chỉ trích sau khi giá năng lượng tăng mạnh do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Ukraine. Đức cũng đặt mục tiêu chấm dứt sản xuất điện từ than vào năm 2038.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, 59,1% lượng điện sản xuất trong nửa đầu năm 2026 đến từ các nguồn tái tạo. Trong đó, điện gió là nguồn năng lượng đóng góp lớn nhất, chiếm 29,4% tổng sản lượng.