Bốn phi hành gia tới ISS trên chuyến bay nhanh kỷ lục của Mỹ

Bốn phi hành gia ngày 1/10 đã tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ, lập kỷ lục về thời gian bay nhanh nhất của một tàu vũ trụ Mỹ tới trạm. Phi hành đoàn sẽ làm việc trên ISS trong khoảng 6 tháng.

Tên lửa Starship của SpaceX thực hiện chuyến bay thử nghiệm từ bãi phóng Starbase, bang Texas, Mỹ, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

SpaceX phóng tàu Dragon chở chỉ huy Jessica Watkins cùng ba thành viên khác cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sau ba tuần trì hoãn để khắc phục sự cố rò rỉ trong hệ thống nhiên liệu của khoang tàu. Vụ phóng diễn ra an toàn từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral.

Chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ là hành trình nhanh nhất tới ISS không chỉ của SpaceX mà còn của bất kỳ đơn vị nào của Mỹ, kể cả NASA. Vị trí thuận lợi của trạm vũ trụ vào thời điểm phóng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Với lần phóng này, bà Watkins trở thành phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy một phi hành đoàn bay lên quỹ đạo. Nhà địa chất từng làm việc với xe tự hành Curiosity của NASA trên Sao Hỏa cách đây khoảng một thập kỷ đang thực hiện chuyến đi thứ hai tới ISS, sau thời gian làm việc dài ngày tại đây vào năm 2022.

Ba thành viên còn lại đều lần đầu bay vào không gian, gồm Luke Delaney của NASA, một cựu lính thủy đánh bộ; Joshua Kutryk, đại tá Không quân Hoàng gia Canada; và Sergey Teteryatnikov của Nga, một cựu thủy thủ tàu ngầm. Họ sẽ thay thế 4 phi hành gia đã làm việc tại phòng thí nghiệm trên quỹ đạo từ tháng 2.

Đây là phi hành đoàn thứ 13 được SpaceX phóng cho NASA, không tính chuyến bay thử nghiệm năm 2020. Bốn phi hành gia mang tên Crew-13 và trên phù hiệu nhiệm vụ có chi tiết tưởng nhớ Apollo 13, chuyến bay lên Mặt Trăng năm 1970 gặp sự cố nghiêm trọng nhưng toàn bộ phi hành gia trở về an toàn.

SpaceX tiếp tục duy trì nhịp phóng dày đặc. Chỉ ba giờ sau khi Crew-13 rời bệ phóng, công ty tiếp tục phóng một tên lửa Falcon từ California mang theo hơn 100 vệ tinh nhỏ. Một tên lửa Falcon khác cũng dự kiến được phóng từ Florida vào tối cùng ngày, mang theo một vệ tinh bí mật cho Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ. Các vụ phóng diễn ra trong cùng tuần tàu Starship cỡ lớn của SpaceX lần đầu tiên lên tới quỹ đạo.