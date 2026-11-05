Tháo gỡ vướng mắc nguồn điện, bảo đảm hạ tầng cho các cụm công nghiệp

Chiều 5/11, Sở Công Thương tổ chức làm việc với các chủ đầu tư dự án nguồn điện và chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm nguồn cung và hạ tầng năng lượng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, thành phố hiện có 5 dự án nguồn điện đang triển khai, gồm: Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh (phường Cửa Ông); Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 (phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất); Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 (đặc khu Cô Tô); Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà (xã Quảng Tân và Đầm Hà) và Nhà máy điện rác (xã Thống Nhất).

Lãnh đạo Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư các dự án nguồn điện trên địa bàn thành phố.

Đến nay, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đã hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển; nhà đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu EPC, đàm phán hợp đồng mua bán điện, chuẩn bị nguồn LNG và thu xếp vốn. Dự án điện gió Quảng Ninh 1 đã nộp tiền trồng rừng thay thế cho diện tích 139,95ha; giải phóng mặt bằng tại xã Thống Nhất đạt 99%, phường Hoành Bồ đạt 51%. Dự án điện gió Quảng Ninh 4 đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và đang nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trong tháng 6/2026; các thủ tục chính cơ bản hoàn tất, dự kiến thi công trong tháng 11/2026 và hoàn thành quý III/2027. Nhà máy điện rác đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng công suất từ 15MW lên 25MW, nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành dự án trong quý I/2028.

Các dự án hiện còn vướng mắc chủ yếu về cơ chế, chính sách và hợp đồng mua bán điện; thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và điều kiện kỹ thuật thi công. Trong đó, dự án LNG và điện mặt trời Đầm Hà gặp khó trong đàm phán hợp đồng mua bán điện; dự án điện gió Quảng Ninh 1 còn vướng kiểm đếm, giải phóng mặt bằng; dự án điện rác cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục đất đai.

Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng CCN rà soát chi tiết nhu cầu phụ tải.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các điều kiện cần thiết. Đối với khó khăn vượt thẩm quyền, nhà đầu tư cần báo cáo cụ thể, đề xuất phương án xử lý và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Đối với hạ tầng cấp điện cho các CCN, Sở Công Thương cùng các chủ đầu tư rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng đáp ứng của lưới điện và phương án đầu tư các công trình đấu nối. Trong đó, Công ty CP Kim Long đề xuất cấp điện cho CCN Quảng Thành và Yên Thọ với kinh phí sơ bộ khoảng 5,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Vũ Gia Quảng Ninh kiến nghị hỗ trợ đầu tư ngăn lộ xuất tuyến 22kV và đường dây đấu nối cho CCN Liên Hòa. Các chủ đầu tư Tân Đại Dương và Green Park cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm, phương án đầu tư cấp điện cho các CCN Yên Than, Hải Yên và Quảng Đức.

Trước các kiến nghị, Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư tính toán, xác định cụ thể nhu cầu phụ tải và tổng hợp đề xuất bằng văn bản để Sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tháo gỡ. Trước mắt, Công ty Điện lực Quảng Ninh được đề nghị khẩn trương khảo sát, lập phương án cấp điện tạm thời phục vụ thi công hạ tầng các CCN. Đối với những CCN đã hoàn thiện hạ tầng, Sở sẽ phối hợp với ngành Điện và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, đánh giá năng lực đầu tư, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định những nội dung vượt thẩm quyền.

Thông qua buổi làm việc, Sở Công Thương tập trung nhận diện, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai dự án nguồn điện và đầu tư hạ tầng cấp điện cho các CCN, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thiện hạ tầng năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn.