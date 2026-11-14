Thi đua sôi nổi hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo không khí vui tươi trong nhà trường.

Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp 20/11, Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) lại rộn ràng với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Học sinh háo hức tham gia các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể hiện năng khiếu và gửi gắm tình cảm tới thầy cô.

Tiếp nối những hoạt động ý nghĩa đó, năm nay, nhà trường tổ chức sân chơi “Tỏa sáng tài năng nhí” nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu, qua đó đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, để các em biết bảo tồn những nét văn hóa truyền thống...

Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 17/11, các tiết mục, tác phẩm dự thi hướng về quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, gia đình và thành phố Quảng Ninh, tạo cơ hội để học sinh tự tin thể hiện sở trường, phát huy khả năng sáng tạo.

Cô giáo Nguyễn Thu Trang, chủ nhiệm lớp 5A10, Trường Tiểu học Hồng Gai, chia sẻ: Học sinh lớp tôi chủ nhiệm đăng ký rất sôi nổi, có em thi đánh đàn piano, có em thi hát, múa. Đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin và khám phá những khả năng của bản thân.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) diễn tiểu phẩm trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

Tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Học sinh được tham gia các hội thi văn nghệ, thể thao, làm báo tường, vẽ tranh, trang trí lớp học… Như Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) phát động phong trào "Học tốt - việc tốt - mái trường em yêu".

Còn Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Móng Cái 1) phát động phong trào thi đua “Nền nếp học tập tốt”, tập trung vào việc thực hiện nội quy, đi học đúng giờ, chuẩn bị bài và đồ dùng học tập đầy đủ; tích cực, tự giác trong giờ học; duy trì nền nếp ra vào lớp, tự quản và 15 phút đầu giờ. Học sinh cũng được khuyến khích giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc công trình măng non, xây dựng tinh thần đoàn kết, thân thiện, giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, Liên đội.

Cô giáo Vũ Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, cho biết: Phong trào được triển khai từ ngày 19/10 đến 18/11. Để bảo đảm việc đánh giá khách quan, giáo viên trực ban theo dõi nền nếp của các lớp hằng ngày. Liên đội phối hợp kiểm tra, tổng hợp kết quả theo tuần.

Những nhận xét, nhắc nhở và biểu dương được công khai, kịp thời để các lớp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Kết quả thi đua cũng là một trong những căn cứ đánh giá phong trào của các lớp và được xem xét trong bình xét thi đua cuối năm học theo quy định của nhà trường.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Móng Cái 1) phát động, triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm học này, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành như: Phong trào “Toàn ngành thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giai đoạn 2025-2030”; "Bình dân học vụ số", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “Quảng Ninh thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong ngành Giáo dục...

Nội dung thi đua được cụ thể hóa đến từng cơ sở giáo dục, lấy chất lượng giáo dục, hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Chỉ đạo công tác thi đua, truyền thông về giáo dục tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương và lan tỏa hình ảnh tích cực của ngành. Từ các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động dạy và học.

Sở đã tham mưu Hội đồng cấp thành phố hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 cho 19 cá nhân.

Có thể thấy, các phong trào thi đua trong toàn ngành Giáo dục Quảng Ninh đang tạo khí thế sôi nổi tại các cơ sở giáo dục. Mỗi giờ dạy tốt, mỗi sáng kiến đổi mới, mỗi kết quả trong học tập và rèn luyện của học sinh đều là những thành quả thiết thực, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo.