Khai hội đền An Sinh và Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng

Nhân kỷ niệm 726 năm Ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026), ngày 30/9, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã phối hợp với các địa phương tổ chức khai hội Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 và chuỗi nghi lễ giỗ Đức Thánh Trần tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng.

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền An Sinh (phường An Sinh), Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; đại diện dòng họ Trần cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương .

Đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự Lễ khai mạc tại sân đền An Sinh.

Đền An Sinh được xây dựng từ thế kỷ XIV (năm 1381), là trung tâm tín ngưỡng đặc biệt linh thiêng của quê gốc nhà Trần, nơi thờ phụng 8 vị vua Trần, phối thờ An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cùng với hệ thống lăng miếu, am tháp trên dãy Yên Tử, đền An Sinh là mắt xích lịch sử - văn hóa quan trọng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử. Lễ hội truyền thống đền An Sinh được tổ chức thường niên vào ngày 20 tháng 8 âm lịch - trùng ngày hóa của Đức Thánh Trần, nhằm tri ân công đức to lớn của các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai hội.

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng với màn trống hội âm vang và múa rồng lân rực rỡ sắc màu, đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, đã đọc diễn văn và gióng trống khai hội.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố, thỉnh chuông khai hội và điều hành nghi thức dâng hương, niệm Phật cầu nguyện quốc thái dân an. Trong khuôn khổ chương trình nghi lễ, Ban tổ chức cùng Hội đồng dòng họ Trần thực hiện Lễ tế giỗ Đức Hưng Đạo Đại vương và Lễ tế cáo các vua Trần.

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử gióng trống khai hội.

Hòa cùng không khí linh thiêng của phần lễ, các hoạt động phần hội tại sân lễ và khu vực cổng di tích đền An Sinh diễn ra rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Hội thi pháo đất truyền thống thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Đội tế thực hiện nghi thức tế cáo các vua Trần tại sân lễ đền An Sinh.

Cùng thời điểm này, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp cùng chính quyền địa phương các phường Quảng Yên, Phong Cốc, Liên Hòa trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 726 năm Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Lễ giỗ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10/2026 (tức ngày 18 đến 21/8 năm Bính Ngọ) tại hàng loạt điểm di tích lịch sử như: Đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang, đình Trung Bản, đình Trung Cốc...

Nghi thức tế lễ tại đền thờ Trần Hưng Đạo bên dòng sông Bạch Đằng.

Lễ giỗ là sự kiện văn hóa - tâm linh thường niên có ý nghĩa sâu sắc, gắn liền với đời sống tín ngưỡng lâu đời của cư dân vùng cửa sông Bạch Đằng. Trong suốt những ngày diễn ra lễ giỗ, các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa làng xã như lễ tế yết, lễ dâng hương, lễ tế chính, lễ tế giã hội, lễ cúng khao... được các dòng họ và ban khánh tiết thực hiện trang nghiêm. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân về chiêm bái, tưởng nhớ công lao hiển hách của vị Anh hùng dân tộc ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt quét sạch giặc Nguyên Mông.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm tại hai vùng di tích lịch sử An Sinh và Bạch Đằng không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đối với vương triều Trần, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn thành phố.