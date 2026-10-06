Ngày 29/10: Trao giải Cuộc thi sáng tác VHNT chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Theo kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) vào ngày 29/10 tới đây.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2026 với 3 thể loại: Văn học (tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập bút ký văn học), nhiếp ảnh và âm nhạc (ca khúc, hợp xướng). Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới dấu mốc lịch sử 90 năm truyền thống vẻ vang của thợ mỏ và ngành Than.

Đến hết ngày 15/8/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 921 tác phẩm dự thi từ các văn nghệ sĩ Trung ương, địa phương cho đến đội ngũ cán bộ, công nhân lao động đang trực tiếp công tác tại các đơn vị thành viên TKV. Các tác phẩm bám sát chủ đề, khắc họa sinh động hình tượng người thợ mỏ với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần lao động sáng tạo, kiên cường vượt khó, đồng thời phản ánh những bước chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại của ngành Than - Khoáng sản đóng góp vào sự phát triển của Quảng Ninh và đất nước.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm năm nay đạt giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Ở mảng văn học, nhiều tập sách, tiểu thuyết và bút ký được đầu tư công phu, khắc họa sâu sắc chiều sâu văn hóa và số phận của người thợ vùng than. Mảng âm nhạc để lại dấu ấn với những giai điệu hào hùng, tươi mới, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời của người lao động. Các tác phẩm ảnh (ảnh đơn và ảnh bộ) mang hơi thở thực tế sống động, bắt trọn những khoảnh khắc lao động đẹp nơi tầng than, gương lò và nhịp sống văn hóa sôi nổi của người thợ mỏ hôm nay.

Sau thời gian làm việc công tâm, Ban Giám khảo đã chọn và đề xuất trao giải cho 27 tác phẩm thuộc 3 thể loại. Cụ thể về nhiếp ảnh có 11 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích). Về âm nhạc có 10 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích). Về văn học có 6 tác phẩm được trao giải (1 giải Nhất loại hình bút ký, 1 giải Nhì cho bút ký, 1 giải Nhì cho tập truyện ngắn, 2 giải Ba cho tiểu thuyết và 1 giải Khuyến khích cho tiểu thuyết).