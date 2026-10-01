Tưởng niệm 726 năm ngày Trần Hưng Đạo hóa thánh

Trong 2 ngày 29 và 30/9, tại đền Cửa Lục phường Bãi Cháy, đã diễn ra đại lễ tưởng niệm 726 năm ngày Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn hoá thánh.

Lễ tế Đức Thánh Trần.

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300) là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, người chỉ huy quân dân nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300.

Sau khi qua đời, Hưng Đạo vương được nhân dân tôn xưng là Đức Thánh Trần và được thờ ở nhiều nơi trong cả nước. Ngày 20 tháng 8 âm lịch tại nhiều ngôi đền trong nước cũng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ ông. Tại Quảng Ninh, Đức Thánh Trần được thờ ở Đền Trần Hưng Đạo (phường Quảng Yên), đền Cửa Ông (phường Cửa Ông), đền Trần Hưng Đạo (xã Quảng Hà), đền Cửa Lục (phường Bãi Cháy).

Chương trình văn nghệ tôn vinh Đức Thánh Trần.

Đền Cửa Lục còn gọi là đền Bãi Cháy được nhân dân xây cất vào thế kỷ 19 để tưởng nhớ Đức Thánh Trần, đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 2016. Đền Cửa Lục thờ Đức Thánh Trần tại nơi được cho là không gian trận chiến Vân Đồn - Cửa Lục thuộc Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 do Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo làm tổng chỉ huy, trên vùng biển Quảng Ninh ngày nay.

Chương trình đại lễ tưởng niệm gồm: Lễ cung nghênh Hội đồng Trần triều, lễ khao hiến quân binh nhà Trần, khoá lễ quan viên dâng tiến Đức Thánh Trần, lễ dâng hương tưởng niệm và chương trình văn nghệ tri ân công đức của Hưng Đạo vương.