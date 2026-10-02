Tưởng niệm 593 năm Ngày mất của Đức vua Lê Thái Tổ

Trong 2 ngày 1 và 2/10 (tức ngày 21 và 22 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Đền thờ Vua Lê Thái Tổ phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh đã long trọng diễn ra Lễ giỗ lần thứ 593 của Đức Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi.

Về dự ngày lễ có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo phường Hoành Bồ, đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, con cháu dòng họ Lê Quảng Ninh, nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam dâng hương vua Lê Thái Tổ.

Đây là dịp để hậu thế tri ân vị Anh hùng dân tộc đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, giành lại nền độc lập cho non sông Đại Việt và khai sáng vương triều Hậu Lê.

Đền thờ Vua Lê Thái Tổ được xây dựng từ cuối thế kỷ XV, là ngôi đền duy nhất trên địa bàn Quảng Ninh thờ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, đồng thời thờ hai vị anh hùng dân tộc là Nguyễn Trãi và Lê Lai.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố thỉnh chuông tưởng niệm Đức vua Lê Thái Tổ.

Năm 2003, Đền được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đây là công trình văn hóa, tâm linh có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với đời sống tinh thần của nhân dân và truyền thống lịch sử của quê hương Hoành Bồ. Trải qua biến thiên của lịch sử, chiến tranh và thời gian, Đền đã nhiều lần được phục dựng, gần nhất vào các năm 1999 và 2024.

Đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam dâng hương anh linh đức vua.

Chuỗi hoạt động giỗ lần thứ 593 vua Lê Thái Tổ được mở đầu với Lễ giỗ Trung Túc vương Lê Lai, tưởng niệm tấm gương xả thân cứu chúa trung liệt; chương trình biểu diễn dân vũ, dưỡng sinh, giao lưu văn nghệ quần chúng của các thôn, khu phố.

Lễ tế vua Lê Thái Tổ.

Đại lễ chính giỗ Đức Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi đã diễn ra trọng thể với nghi thức rước và tiến 12 mâm lễ vật đặc sắc, đọc diễn văn ôn lại lịch sử thân thế, sự nghiệp vĩ đại cùng những đóng góp to lớn của Vua Lê Thái Tổ đối với đất nước, thỉnh chuông, thỉnh trống, dâng hương dâng hoa, nghi thức tế lễ, dâng hương tưởng niệm và thực hiện nghi thức cúng chúng sinh, hóa sớ truyền thống.

Đội tế thực hiện nghi thức hóa sớ truyền thống.

Lễ giỗ không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích Đền thờ Vua Lê Thái Tổ mà còn lan tỏa sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tự hào lịch sử và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng địa phương.