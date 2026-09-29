Sóng Hạ Long

Bài thơ “Sóng Hạ Long” của tác giả Hồng Gai là một khúc trữ tình giàu cảm xúc về vẻ đẹp của biển trời và con người Hạ Long.

Qua hình tượng sóng và cát, tác giả không chỉ khắc họa vẻ đẹp khi dịu dàng, khi dữ dội của biển, mà còn gửi gắm những cung bậc của tình yêu: Có nhớ thương, khát khao, giận hờn rồi lại trở về với sự bao dung, gắn bó. Hình ảnh cánh buồm đỏ, đảo xanh, phất dụ vàng, núi đá và mặt vịnh lấp lánh tạo nên một bức tranh Hạ Long vừa rực rỡ vừa thơ mộng. Đặc biệt, câu kết “Hạ Long thực như mơ” như một lời khẳng định đầy say đắm trước vẻ đẹp kỳ diệu của quê hương.

Với thể thơ tự do, ngôn ngữ mộc mạc, giàu hình ảnh và cách nhân hóa sóng, cát, bài thơ mang âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết, để lại trong người đọc một tình yêu sâu đậm đối với Vịnh Hạ Long - nơi biển, đảo, con người và tình yêu hòa quyện thành một vẻ đẹp muôn thuở.

Cánh buồm đỏ thắm trên sóng nước Hạ Long.

SÓNG HẠ LONG

*****

Bên vịnh biển xanh biếc

Sóng dào dạt vỗ bờ

Ngàn năm ôm cát trắng

Mà sóng vẫn đơn côi.

Lúc lặng lẽ êm đềm

Khi khát khao trào dội

Chẳng cần chờ giông bão

Sóng xô nát bình yên.

Rồi sóng lại êm đềm

Hôn tha thiết bờ cát

Cát trắng, sóng bạc đầu

Kể chuyện tình muôn thuở.

Sóng và cát bên nhau

Chen giữa cánh buồm đỏ

Là trái tim rực cháy

Biển xanh màu nhớ thương.

Dẫu sóng có xô thuyền

Cũng đưa về bờ cát

Bờ ôm trọn vào lòng

Thuyền, sóng cùng thủy thủ.

Em ôm trọn yêu thương

Vào mắt thu chan chứa

Đảo xanh mùa ngập nắng

Phất dụ vàng khắp nơi.

Soi gương biển lấp lánh

Vịnh Hạ Long duyên dáng

Chẳng ai dám sánh cùng

Đẹp đến quên đường về.

Chiều buông trên mặt vịnh

Mây trôi qua núi đá

Sóng ru bờ rất khẽ

Hạ Long thực như mơ.

*****

Tác giả Hồng Gai, viết ngày 29/9/2026 tại thành phố Quảng Ninh.