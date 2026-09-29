Bài thơ “Sóng Hạ Long” của tác giả Hồng Gai là một khúc trữ tình giàu cảm xúc về vẻ đẹp của biển trời và con người Hạ Long.
Qua hình tượng sóng và cát, tác giả không chỉ khắc họa vẻ đẹp khi dịu dàng, khi dữ dội của biển, mà còn gửi gắm những cung bậc của tình yêu: Có nhớ thương, khát khao, giận hờn rồi lại trở về với sự bao dung, gắn bó. Hình ảnh cánh buồm đỏ, đảo xanh, phất dụ vàng, núi đá và mặt vịnh lấp lánh tạo nên một bức tranh Hạ Long vừa rực rỡ vừa thơ mộng. Đặc biệt, câu kết “Hạ Long thực như mơ” như một lời khẳng định đầy say đắm trước vẻ đẹp kỳ diệu của quê hương.
Với thể thơ tự do, ngôn ngữ mộc mạc, giàu hình ảnh và cách nhân hóa sóng, cát, bài thơ mang âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết, để lại trong người đọc một tình yêu sâu đậm đối với Vịnh Hạ Long - nơi biển, đảo, con người và tình yêu hòa quyện thành một vẻ đẹp muôn thuở.
SÓNG HẠ LONG
*****
Bên vịnh biển xanh biếc
Sóng dào dạt vỗ bờ
Ngàn năm ôm cát trắng
Mà sóng vẫn đơn côi.
Lúc lặng lẽ êm đềm
Khi khát khao trào dội
Chẳng cần chờ giông bão
Sóng xô nát bình yên.
Rồi sóng lại êm đềm
Hôn tha thiết bờ cát
Cát trắng, sóng bạc đầu
Kể chuyện tình muôn thuở.
Sóng và cát bên nhau
Chen giữa cánh buồm đỏ
Là trái tim rực cháy
Biển xanh màu nhớ thương.
Dẫu sóng có xô thuyền
Cũng đưa về bờ cát
Bờ ôm trọn vào lòng
Thuyền, sóng cùng thủy thủ.
Em ôm trọn yêu thương
Vào mắt thu chan chứa
Đảo xanh mùa ngập nắng
Phất dụ vàng khắp nơi.
Soi gương biển lấp lánh
Vịnh Hạ Long duyên dáng
Chẳng ai dám sánh cùng
Đẹp đến quên đường về.
Chiều buông trên mặt vịnh
Mây trôi qua núi đá
Sóng ru bờ rất khẽ
Hạ Long thực như mơ.
*****
Tác giả Hồng Gai, viết ngày 29/9/2026 tại thành phố Quảng Ninh.