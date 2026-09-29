Tháng Mười

“Tháng Mười” là một bài thơ giàu chất trữ tình của nữ tác giả Khôi Nguyên, ghi lại khoảnh khắc giao mùa bằng những cảm nhận tinh tế và dịu dàng. Qua hình ảnh nắng bớt oi ả, gió heo may, lá đổi màu, tiếng chim và nụ hoa buổi sớm, tác giả đã vẽ nên một tháng Mười trong trẻo, êm đềm và rất đỗi thân thương.

Đặc biệt, những câu thơ “Tháng mười không vội vã/Chỉ nghiêng xuống dịu dàng” gợi một nhịp sống chậm, để con người lắng lại giữa bộn bề thời gian và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của đất trời. Khép lại bài thơ bằng lời gọi “Tháng mười - thu em ơi!”, tác giả không chỉ đón mùa thu mà còn gửi vào đó một tình yêu tha thiết với thiên nhiên và những rung động đẹp đẽ của tâm hồn.

Bài thơ nhẹ nhàng về câu chữ, êm ái về nhịp điệu nhưng để lại dư âm sâu lắng về một mùa thu đang chuyển bước rất khẽ trong lòng người.

Ảnh minh họa.

THÁNG MƯỜI

Nắng thôi không oi ả

Gió chạm nhẹ hàng cây

Lá thay màu áo mới

Tháng mười về heo may.

Tháng mười không vội vã

Chỉ nghiêng xuống dịu dàng

Cho lòng người tĩnh lại

Giữa bộn bề thời gian.

Ta nghe mùa đang chuyển

Nhẹ thôi và thật gần

Một nụ hoa ngày sớm

Tiếng chim chuyền vang ngân...

Bước mùa sang rất nhẹ

Chạm một thoáng bồi hồi

Ta nghe lòng thương mến

Tháng mười - thu em ơi!

27/9/2026