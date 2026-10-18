Giẫm đạp tại lễ hội Hindu ở Ấn Độ khiến ít nhất 19 người thiệt mạng

Ngày 18/10, giới chức Ấn Độ cho biết một vụ giẫm đạp tại lễ hội Hindu lớn ở bang Tây Bengal, miền đông nước này, đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Người dân tập trung bên ngoài khu vực hành lễ trong khi cảnh sát dựng rào chắn tại lối vào sau vụ giẫm đạp xảy ra trong lễ hội Durga Puja của người Hindu, tại thành phố Kolkata (Ấn Độ), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra tối 17/10 tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, trong thời gian diễn ra lễ hội Durga Puja, một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của cộng đồng Hindu tại Ấn Độ. Lễ hội thường kéo dài khoảng 10 ngày, nhằm tôn vinh nữ thần Durga, biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm và chiến thắng của cái thiện trước cái ác trong tín ngưỡng Hindu.

Trong dịp lễ Durga Puja, người dân dựng các khu nhà lễ tạm gọi là pandal, đặt tượng nữ thần Durga và tổ chức các nghi lễ cầu nguyện, biểu diễn văn hóa cùng nhiều hoạt động cộng đồng. Thành phố Kolkata là một trong những trung tâm tổ chức lễ hội lớn nhất Ấn Độ, thu hút đông đảo người dân và du khách. Riêng năm nay, thành phố dựng khoảng 3.500 khu nhà lễ tạm để phục vụ các hoạt động tín ngưỡng và tham quan.

Theo cảnh sát, khi trời bắt đầu đổ mưa, đám đông gần một khu vực tổ chức lễ hội vội vàng tìm nơi trú ẩn. Một số người ngã xuống đường, dẫn đến cảnh chen lấn, giẫm đạp.

Sau khi đến thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đại học Y Kolkata, Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari xác nhận vụ việc khiến 19 người thiệt mạng và 25 người phải điều trị tại bệnh viện. Ông Adhikari thông báo thành lập một nhóm điều tra đặc biệt do một thẩm phán Tòa án cấp cao bang Tây Bengal đứng đầu nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát đã tạm giữ một số thành viên ban tổ chức lễ hội, nhân viên an ninh tư nhân và nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường để phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng cũng xem xét những thiếu sót trong công tác kiểm soát đám đông và bảo đảm an toàn.

Sau vụ giẫm đạp, chính quyền đề nghị một số địa điểm thu hút đông người nhất tại Kolkata tạm thời ngừng đón khách nhằm bảo đảm an toàn.

Tại Ấn Độ, các vụ giẫm đạp thường xuyên xảy ra các vụ giẫm đạp tại những lễ hội tôn giáo lớn với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người tập trung trong không gian chật hẹp, trong khi các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm soát đám đông còn hạn chế.

Tháng 1/2025, một vụ giẫm đạp tại lễ hội Maha Kumbh, sự kiện tôn giáo có quy mô lớn nhất thế giới, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu đổ về một dòng sông linh thiêng để thực hiện nghi lễ tắm.

Trước đó, vào năm 2013, ít nhất 115 người thiệt mạng do giẫm đạp hoặc đuối nước trong một lễ hội Hindu tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi những người hành hương hoảng loạn trước thông tin một cây cầu có nguy cơ sập.