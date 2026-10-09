Lufthansa và các hãng hàng không Ấn Độ tạm dừng chuyến bay đến Riyadh sau khi xảy ra nhiều vụ nổ

Hãng hàng không Lufthansa của Đức, Air India và một số hãng hàng không Ấn Độ khác đã tạm dừng các chuyến bay đến Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố này ngày 8/10, trong đó có một tiếng nổ lớn được nghe thấy tại sân bay quốc tế.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 275 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid bị hủy trong ngày 8/10. Số chuyến bị hủy chiếm 40% số chuyến đến và 30% số chuyến khởi hành theo lịch trình.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay Riyadh, cho biết một tên lửa đạn đạo đã gây thiệt hại, nhưng không đưa ra bằng chứng. Giới chức Ả rập Xê út chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này. Người phát ngôn quân sự của Houthi sau đó cho biết lực lượng này tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại Riyadh và thành phố Najran ở phía tây nam Ả rập Xê út, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Tập đoàn Lufthansa, công ty mẹ của hãng hàng không Lufthansa và một số hãng hàng không khác tại châu Âu, thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Riyadh đến hết ngày 16/10 do “những diễn biến hiện nay tại Trung Đông”.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh cho biết một số hãng hàng không Ấn Độ cũng đã tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến thủ đô Ả rập Xê út. Air India thông báo một chuyến bay từ Delhi đến Riyadh trong ngày 8/10 đã phải quay trở lại Delhi vì lý do an toàn và sau đó bị hủy. Hãng đồng thời tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đi và đến Riyadh đến hết ngày 10/10.

Air India cho biết đang theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Akasa Air cũng tạm dừng các chuyến bay đi và đến Riyadh đến hết ngày 10/10, còn IndiGo thông báo hủy các chuyến bay trên tuyến này đến hết ngày 9/10.