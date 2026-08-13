Giám sát vì lợi ích thiết thực người dân

Những ngày đầu tháng 8/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại các xã, phường, đặc khu. Với cách làm khoa học, sâu sát đến cùng vấn đề, chương trình giám sát tập trung vào mục tiêu đảm bảo quyền, lợi ích thiết thực của người dân, lấy sự chuyển biến của thực tiễn đời sống làm thước đo kết quả.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đến thực tế tại khu phố Ka Long (phường Móng Cái 2) về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Buổi làm việc của Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ tỉnh tại khu phố Ka Long (phường Móng Cái 2) có sự tham gia của lãnh đạo khu phố, đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và người dân trên địa bàn. Trên tinh thần dân chủ và cởi mở, đại biểu đã thẳng thắn phản ánh nhiều nội dung thiết thực liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân. Trọng tâm tập trung vào việc công khai, minh bạch các quỹ đóng góp; quy trình người dân bàn và quyết định quy ước khu phố sau sáp nhập; cũng như hiệu quả giám sát đối với các công trình nâng cấp hạ tầng dân cư.

Ông Đỗ Tuấn Hùng, Trưởng khu phố Ka Long, cho biết: Buổi giám sát là dịp để cán bộ, nhân dân khu phố hiểu đầy đủ hơn về quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của chính quyền địa phương, vai trò của từng cá nhân... trong triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn. Không chỉ ghi nhận những cố gắng, ưu điểm đã có, mà còn thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Đặc biệt, mỗi người dân không chỉ nêu cao tinh thần tham gia bàn bạc, quyết định các công việc của cộng đồng, mà còn phải phát huy tốt hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương. Qua đó cho thấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thực sự thấm sâu vào đời sống cơ sở.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đến thực tế tại khu phố Trưng Vương 1 (phường Vành Danh) về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong đợt giám sát này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc trực tiếp tại 5 địa phương là Móng Cái 2, Bình Liêu, Cẩm Phả, Vàng Danh, Tuần Châu. Tại các nơi đến, đoàn đã tiến hành khảo sát tại các thôn, khu phố để tiếp thu ý kiến, phản ánh chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở đó, khi làm việc với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ và Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, đoàn tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn. Không chỉ nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đồng thời còn tiến hành khảo sát hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các địa phương, bao gồm: Việc công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất, các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn; tổng hợp nội dung nhân dân bàn bạc, quyết định hoặc tham gia ý kiến, như dự thảo quy hoạch sử dụng đất, chủ trương đền bù GPMB và phương án di dân, tái định canh, định cư...

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND xã Bình Liêu về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thêm một nội dung quan trọng trong đợt giám sát này của Ủy ban MTTQ tỉnh, đó là tiếp nhận những đánh giá khách quan của người dân và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW (ngày 2/2/2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Khi triển khai trong đợt giám sát này, MTTQ Quảng Ninh không làm dàn trải, mà tập trung làm rõ từng nội dung cụ thể, như: Số buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch; nội dung chủ yếu mà công dân địa phương phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... Đặc biệt là tìm hiểu đến từng trường hợp cụ thể về lý do Chủ tịch UBND cấp xã không trực tiếp tiếp công dân theo lịch, trách nhiệm ủy quyền hoặc phân công tiếp thay; việc chỉ đạo sau tiếp công dân...

Sau giám sát, MTTQ Quảng Ninh vẫn sẽ theo đến cùng vấn đề bằng cách tiếp tục đồng hành để ghi nhận, theo dõi sự điều chỉnh, khắc phục của các địa phương, bởi mục tiêu cuối cùng hướng tới là xây dựng hệ thống chính trị do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.