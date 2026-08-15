Giữ an toàn địa bàn cơ sở trước ngày hội

Ngày mai, 16/8, toàn tỉnh sẽ diễn ra cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, ở các khu dân cư, cùng với việc hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu, lực lượng Công an cũng đang tăng cường xuống cơ sở, đảm bảo an toàn địa bàn trước thềm bầu cử.

Công an phường Hà Tu phối hợp với Ban CHQS phường tuần tra ban đêm.

Gần 23h, những tuyến đường đã thưa người. Tại một số khu dân cư, các tổ công tác vẫn tiếp tục tuần tra. Điểm để hòm phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử là những điểm được lưu ý trong quá trình kiểm tra. Từ ngày 1/8 đến nay, Công an phường Hà Tu đã phối hợp với Ban CHQS phường tổ chức hơn 20 lượt tuần tra, chủ yếu trong khung giờ từ 22h-2h sáng hôm sau. Các tổ công tác rà soát địa bàn, phân chia tuyến tuần tra, chú ý những khu vực liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử. Bên cạnh phòng ngừa trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, lực lượng làm nhiệm vụ còn lưu ý nguy cơ phá hoại tài liệu bầu cử, tẩy xóa danh sách niêm yết hoặc lợi dụng mạng xã hội để kích động, gây mất an ninh, trật tự.

Ban ngày, cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp gặp gỡ cử tri, người dân tại các khu phố. 45 lượt công dân ở 8 khu phố đã được Công an phường Hà Tu gặp gỡ, trao đổi. Trung tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Hà Tu cho biết: Ngoài tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, Công an phường cũng vận động người dân lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm để đại diện cộng đồng dân cư. Những phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự được tiếp nhận, rà soát để có hướng xử lý.

Tại Kỳ Thượng, Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ 6 người có uy tín tại 6 thôn chuẩn bị bầu cử. Qua đó, lực lượng Công an trao đổi thông tin, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh, trật tự. Người có uy tín cũng được vận động tham gia tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành quy định về bầu cử, giữ gìn đoàn kết và cảnh giác trước những thông tin sai lệch.

Công tác tuần tra, bám nắm địa bàn đều được thực hiện đồng bộ tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an xã/phường bố trí xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, khu dân cư và nơi đông người. Các nội dung về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, tiêu chuẩn trưởng thôn, khu phố, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và những quy định liên quan được phát thanh trong quá trình di chuyển.

Bà Trần Thị Chung Thanh, Khu phố 7, phường Bãi Cháy, chia sẻ: "Những ngày này, bà con trong khu phố cũng rất quan tâm đến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Chúng tôi thấy lực lượng Công an và các lực lượng ở cơ sở thường xuyên xuống địa bàn, nhắc nhở, tuyên truyền để người dân chấp hành quy định, giữ gìn an ninh, trật tự. Mong rằng trong ngày bầu cử, mọi việc diễn ra thuận lợi, an toàn để bà con yên tâm đi bỏ phiếu. Chúng tôi cũng mong người được bầu làm khu trưởng nhiệm kỳ tới gần dân, sát dân, cùng bà con giải quyết tốt những công việc chung của khu phố".

Ngày mai sẽ diễn ra cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu, nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh Quảng Ninh vừa hoàn thành việc sắp xếp 1.452 xuống còn 624 thôn, bản, khu. Đến thời điểm này, những phần việc cuối cùng cho bầu cử đã được hoàn tất. Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, đúng quy định và an toàn tuyệt đối, lực lượng công an cơ sở vẫn tiếp tục bám nắm địa bàn, tuần tra xuyên đêm để góp phần giúp chính quyền và nhân dân lựa chọn được đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự gần dân, sát dân, có tư duy đổi mới và làm chủ công nghệ; góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cơ sở.