Phúc lợi tốt: "Chìa khoá" giữ chân người lao động

Một doanh nghiệp mới thành lập thường ưu tiên nhà xưởng, máy móc và đơn hàng. Thế nhưng, tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh (KCN Bắc Tiền Phong), cùng với dây chuyền tự động hóa hiện đại, doanh nghiệp xác định chăm lo người lao động ngay từ những ngày đầu là nền tảng để xây dựng đội ngũ gắn bó lâu dài.

Công nhân làm việc trên hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Hoạt động từ năm 2025, EVA là nhà máy chuyên sản xuất linh kiện kim loại, linh kiện nhựa, khuôn mẫu và các sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ ngành điện tử, gia dụng. Trên dây chuyền sản xuất, robot công nghiệp, máy CNC, máy đúc nhựa, hệ thống đo kiểm 2D, 3D đảm nhận phần lớn công đoạn nặng. Công nhân chủ yếu vận hành thiết bị, theo dõi thông số, kiểm tra chất lượng sản phẩm và xử lý tình huống phát sinh. Môi trường làm việc sạch sẽ, điều hòa vận hành liên tục giúp giảm đáng kể sức lao động.

Song, điều giữ chân người lao động không chỉ nằm ở công nghệ. Chị Phạm Thị Thuyến, công nhân Bộ phận sản xuất linh kiện nhựa, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp FDI trước khi về EVA, chia sẻ: “Điều khiến tôi quyết định gắn bó là môi trường làm việc và chính sách dành cho người lao động. Công ty có mức lương, thưởng tốt, giờ giấc hợp lý, tổ trưởng luôn hỗ trợ công nhân. Chúng tôi được đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội phát triển kỹ năng. Thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng nên cuộc sống khá ổn định, lại được ăn ca miễn phí”.

Ngay từ khi thành lập, EVA đã xây dựng Công đoàn cơ sở để làm cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời tham gia thương lượng Thỏa ước lao động tập thể với nhiều quyền lợi cao hơn quy định. Điểm khác biệt của EVA là cạnh tranh thu hút lao động bằng cả thu nhập, chính sách và môi trường làm việc. Lao động trực tiếp hiện có thu nhập bình quân khoảng 14 triệu đồng/tháng, chưa tính làm thêm giờ; tăng ca có thể đạt 18 triệu đồng/tháng. Tổ trưởng sản xuất nhận từ 22 triệu đồng/tháng trở lên; những người thành thạo tiếng Trung có thu nhập cao hơn. So với nhiều doanh nghiệp trong khu vực, đây là mức thu nhập khá cạnh tranh.

Anh Nguyễn Hoài Nam (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh trò chuyện với công nhân.

Cùng với đó, doanh nghiệp xét nâng lương 2 lần/năm, thưởng chuyên cần 600.000 đồng/tháng, thưởng hiệu suất đến 500.000 đồng/tháng, thưởng sáng kiến, thưởng đột xuất; hỗ trợ 100% kinh phí nhiều chương trình đào tạo nghề; bố trí thêm 1 ngày nghỉ thứ Bảy hưởng nguyên lương mỗi tháng. Người lao động còn được hưởng bữa ăn ca 26.500 đồng/suất, hỗ trợ thuê nhà 300.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe từ 400.000 đồng đến 4 triệu đồng/tháng, xe đưa đón và trợ cấp 50.000 đồng/tháng cho lao động nữ nuôi con nhỏ.

Theo anh Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, ngay từ đầu, Ban lãnh đạo và Công đoàn đã thống nhất xây dựng môi trường làm việc ổn định, coi người lao động là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Trong Tháng Công nhân vừa qua, Công đoàn cùng doanh nghiệp đã trao 6 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không dừng ở đó, EVA đang chuẩn bị đầu tư khu ký túc xá cách nhà máy khoảng hơn 3 km. Dự án hướng tới mô hình "cộng đồng nhân tài" với không gian ở, sinh hoạt, thể thao và dịch vụ đồng bộ. Giai đoạn 1 dự kiến xây dựng 666 phòng, đáp ứng chỗ ở cho 1.332 người; giai đoạn 2 bổ sung 160 phòng, sức chứa 320 người.

Mô hình ký túc xá cho công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh.

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, EVA chọn cách giữ người không chỉ bằng tiền lương. Thu nhập cạnh tranh, chính sách thiết thực, môi trường làm việc văn minh cùng định hướng đầu tư lâu dài cho đời sống công nhân đang tạo niềm tin để người lao động gắn bó. Đó cũng là nền tảng để một doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực ổn định và phát triển bền vững.