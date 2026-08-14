Đầm Hà tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới

Để hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đầm Hà đang tập trung mọi nguồn lực, bứt phá ở những tiêu chí cuối cùng. Sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, hiệu quả từ các mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo là nền tảng vững chắc để địa phương tự tin cán đích đúng hẹn.

Tuyến đường thôn Phúc Tiến được đầu tư cải tạo nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tại thôn Đại Bình, xã Đầm Hà người dân đang tích cực lao động, sản xuất nhằm nâng cao đời sống, thu nhập. Đặc biệt, từ khi công trình cải tạo, nâng cấp đập tràn chống ngập lụt chính thức đi vào vận hành đã giúp giao thông đi lại thuận lợi, khắc phục tình trạng nước tràn qua đường, gây sạt lở khiến ách tắc vào mùa mưa. Dự án công trình cải tạo, nâng cấp đập tràn chống ngập lụt có tổng mức trên 8,7 tỷ đồng.

Cách đó không xa, tuyến đường giao thông thôn Phúc Tiến dài gần 560m cũng vừa được nâng cấp cải tạo đồng bộ theo tiêu chuẩn đường miền núi, kết cấu thảm bê tông nhựa và xi măng chắc chắn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Ông Đặng Văn Ân, thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, phấn khởi: “Trước đây đường xuống cấp, đi lại vất vả lắm. Do đó, khi có chủ trương, gia đình tôi đã hiến ngay 200m² đất mở đường. Giờ nhìn tuyến đường sạch đẹp, nông sản vận chuyển nhanh chóng, đi lại dễ dàng, tôi thấy việc hiến đất thật ý nghĩa. Bà con ai cũng phấn khởi và tin tưởng vào tương lai của địa phương, đặc biệt là mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, xã Đầm Hà cũng tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giúp gia tăng thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình kinh tế mới kết hợp nông nghiệp, du lịch cộng đồng và trải nghiệm thực tế đã dần hình thành, tạo ra chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình trồng chanh leo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không dừng lại ở sản xuất đơn thuần, người dân đã nhạy bén đổi mới tư duy theo hướng kinh tế nông nghiệp, tận dụng hiệu quả lợi thế đất đai để tạo dựng động lực phát triển lâu dài cho địa phương. Điển hình là mô hình du lịch nông nghiệp Nhà vườn Việt Huyền (thôn Xóm Giáo) đi vào hoạt động từ năm 2023 đến nay đạt doanh thu trung bình khoảng 250 triệu/ năm. Kết hợp dịch vụ ẩm thực với sinh thái như trồng sen, hái nho… cũng đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, nhờ các mô hình nông nghiệp chất lượng cao được trồng theo hướng VietGAP, nông sản địa phương đã có cơ hội vươn tầm thế giới. Nổi bật, mô hình trồng chanh leo ứng dụng kỹ thuật hiện đại của gia đình anh Nguyễn Văn Định (thôn Tân Lập) đã khẳng định hiệu quả, mang lại thu nhập khoảng 400-500 triệu/năm, tạo việc làm cho 6 lao động địa phương với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

“Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và nâng cao chất lượng, quả chanh leo Đầm Hà giờ đây đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính như Châu Âu. Nhìn quả chanh leo của quê hương mình xuất ra thế giới, tôi rất tự hào. Đây là động lực lớn để bà con tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - anh Định chia sẻ.

Những mô hình kinh tế hiệu quả của địa phương cùng việc phát triển 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 109,6 triệu đồng; địa phương không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn trước.

Qua rà soát Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030, xã Đầm Hà đã đạt 9/10 tiêu chí và 46/47 chỉ tiêu. Hiện chỉ còn 1 chỉ tiêu duy nhất cần tập trung hoàn thiện đó là hệ thống Camera AI giám sát an ninh.

Du khách trải nghiệm du lịch sinh thái nông nghiệp tại Nhà vườn Việt Huyền (thôn Xóm Giáo).

Trong thời gian tới, để đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030 ngay trong năm 2026, toàn hệ thống chính trị xã Đầm Hà tiếp tục chủ động, phân công rõ nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thẩm định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Đối với tiêu chí về hệ thống Camera AI giám sát an ninh, xã đã xây dựng phương án triển khai, huy động các nguồn lực để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp tập trung cho các nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng môi trường, cảnh quan nông thôn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của chính quyền và phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của nhân dân, xã Đầm Hà đang tiến gần mục tiêu được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030 trong năm 2026. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống người dân, xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.