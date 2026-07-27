Hành quân dã ngoại - Đậm nghĩa quân dân, vẹn tròn đạo lý

Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, trên khắp các xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh lại thấp thoáng màu áo xanh của những người lính. Cùng với những bước chân hành quân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh mang theo tinh thần "Ở đâu nhân dân cần, ở đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang", đến với từng gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng. Qua đó góp phần nối dài đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Mấy ngày gần đây, căn nhà nhỏ của cựu thanh niên xung phong Ngô Thị Liệu (83 tuổi, khu Hoàng Tân 2, phường Hà An) rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hà An. Người phụ nữ từng là thành viên Đại đội Thanh niên xung phong N73, tham gia mở tuyến đường 18B khi vừa tròn đôi mươi, nay tuổi cao, sức yếu, không còn đủ sức chăm sóc ngôi nhà và khu vườn nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hà An hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, thực hiện thăm hỏi, tặng quà và giúp cựu thanh niên xung phong Ngô Thị Liệu vệ sinh nhà cửa.

Thay bà phát cỏ, quét sân, thu dọn đồ đạc, chỉnh trang khuôn viên là những đôi tay khỏe khoắn của cán bộ, chiến sĩ. Xen giữa những phần việc là những câu chuyện hỏi han sức khỏe, những lời động viên chân tình và cả những ký ức một thời tuổi trẻ được bà chậm rãi kể lại.

Bà Ngô Thị Liệu xúc động chia sẻ: "Tuổi già, sức khỏe yếu nên nhiều việc trong nhà, ngoài vườn tôi không còn làm nổi nữa. Các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường thường xuyên đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, phát quang vườn tược, chuyện trò động viên khiến tôi rất xúc động. Nhìn các cháu làm việc tận tình, tôi thấy ấm lòng lắm. Sự quan tâm ấy giúp tôi rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày, để những người từng cống hiến cho đất nước như tôi cảm nhận được rằng mình vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội quan tâm, ghi nhớ".

Với cán bộ, chiến sĩ, mỗi phần việc giúp dân cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Những việc làm bình dị ấy góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm quân - dân và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng hành động thiết thực.

Ban CHQS phường Hà An huy động lực lượng dân quân thường trực đóng góp ngày công giúp người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà ở mới.

Ngay khi Bộ CHQS tỉnh phát động chương trình hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, Ban CHQS phường Hà An đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng triển khai đến từng địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Sức, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Hà An, cho biết: "Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong đợt cao điểm kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, hằng ngày đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong, hộ khó khăn để dọn dẹp nhà cửa, phát quang vườn tược, chỉnh trang khuôn viên, hỗ trợ sửa chữa một số hạng mục nhỏ. Chúng tôi mong muốn những phần việc tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa sẽ mang đến sự sẻ chia, để các gia đình chính sách cảm nhận được sự tri ân của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang".

Chuyến hành quân dã ngoại là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT phường Liên Hoà tìm về những địa chỉ đỏ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử được kể từ chính những người mẹ, người thân của các anh hùng liệt sĩ.

Nếu ở Hà An, nghĩa tình được gửi gắm qua những việc làm chăm lo đời sống thường nhật, thì tại phường Liên Hòa, chuyến hành quân dã ngoại còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ tìm về những địa chỉ đỏ, lắng nghe những câu chuyện lịch sử được kể từ chính những người mẹ, người thân của các anh hùng liệt sĩ.

Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà mẹ Vũ Thị Khiêm, mẹ của liệt sĩ Ngô Văn Thín (khu phố Đông Hải, phường Liên Hòa), hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể thành kính dâng hương tưởng niệm người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Sau phút mặc niệm, những người lính trẻ cùng nhau dọn nhà cửa, chăm sóc khuôn viên, vun gọn từng gốc cây, góc vườn. Trong câu chuyện của người mẹ về người con mãi mãi tuổi đôi mươi và những ký ức chiến tranh còn vẹn nguyên theo năm tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Những giờ lao động tại gia đình Mẹ liệt sĩ trở thành những bài học sinh động về lòng yêu nước, truyền thống đền ơn đáp nghĩa và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại úy Phạm Văn Quân, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Liên Hòa, cho biết: "Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026 được đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng cao điểm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong 5 ngày, Ban CHQS phường đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó quân - dân ngày càng bền chặt".

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Liên Hòa phối hợp cùng các lực lượng dọn dẹp nhà cửa và khu vườn của Mẹ liệt sĩ Vũ Thị Khiêm.

Từ những hoạt động cụ thể ở cơ sở, chương trình hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận đang được triển khai đồng bộ trong toàn LLVT tỉnh. Theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Chính trị Quân khu 3, chương trình được tổ chức 2 đợt mỗi năm, giai đoạn 1 từ ngày 15 đến 31/7 và giai đoạn 2 từ ngày 15 đến 31/12. Thực hiện kế hoạch năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hành quân dã ngoại tại 23 xã, phường, đặc khu, triển khai với phương châm "Ở đâu nhân dân cần, ở đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh".

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: "Đợt hành quân dã ngoại kết hợp dân vận năm nay tập trung vào nhiều nhiệm vụ thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người tham gia kháng chiến; xây dựng nhà đồng đội; tôn tạo nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng điểm trường biên giới theo đề án của Bộ Quốc phòng; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đối tượng chính sách; hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng, chỉnh trang cảnh quan, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc".

Mỗi chuyến hành quân khép lại là thêm những ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, những khu vườn được chăm sóc xanh sạch, những nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm thêm trang nghiêm và nhiều gia đình chính sách có thêm niềm vui, sự ấm áp. Quan trọng hơn cả là nghĩa tình quân - dân được vun đắp từ những việc làm cụ thể, chân thành. Chính từ những hành động bình dị ấy, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng khắc sâu trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.