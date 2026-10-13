HĐND thành phố diễn tập ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến

Tiếp tục các nội dung Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, tối ngày 13/10, các lực lượng thực hành nội dung di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang vào Sở Chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu và tiến hành Kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Theo chương trình diễn tập, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến; thực hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì kỳ họp. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, dự và chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đã quán triệt lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội; lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước; Quyết định của Chủ tịch nước về tuyên bố tình trạng chiến tranh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về huy động lực lượng dự bị động viên.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố đề xuất chủ trương, biện pháp bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. UBND thành phố báo cáo tờ trình chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Các Ban HĐND thành phố báo cáo thẩm tra.

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành thảo luận và thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Phát huy tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành thảo luận và thông qua Nghị quyết kỳ họp.