Thần tốc, quyết liệt, chính xác trong thực binh diễn tập chống biểu tình bạo loạn, đánh bắt khủng bố

Thực hiện Kế hoạch Diễn tập phương án Phòng chống khủng bố (PCKB) cấp Bộ Công an năm 2026 và Kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, chiều 13/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh đã diễn ra buổi diễn tập thực binh xử trí tình huống “Bảo vệ an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, áp chế UAV, giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn; đánh bắt khủng bố giải cứu con tin; rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.



Buổi diễn tập diễn ra thành công, đã thể hiện rõ khả năng hiệp đồng tác chiến và kỹ thuật, chiến thuật nhuần nhuyễn, hiệu quả của CBCS các lực lượng công an Quảng Ninh. Qua đó thể hiện quyết tâm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho địa bàn.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh nổi bật trong buổi diễn tập thực binh của CBCS các lực lượng Công an Quảng Ninh:

Buổi hợp luyện diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh. Tình huống của buổi thực binh bắt đầu khi các đối tượng phản động lợi dụng tình hình diễn biến chính trị, kêu gọi, lôi kéo nhau tiến về Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm thành phố; đám đông quần chúng mang theo nhiều gậy gộc, gạch đá,... có biểu hiện kích động mạnh, cuộc gây rối có khả năng trở thành cuộc bạo loạn.

Nhóm người bị các đối tượng xấu xúi giục, kích động gây rối an ninh, trật tự, chống trả lực lượng chức năng. CBCS Cảnh sát cơ động được điều động đến hiện trường, lập hàng rào ngăn cản các đối tượng.

Đội hình lá chắn của lực lượng CSCĐ phòng thủ vững chắc trước các đối tượng quá khích sử dụng nhiều hung khí tấn công.

Lực lượng chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia trấn áp các đối tượng gây rối an ninh, trật tự.

Ban Chỉ huy tác chiến điều động rô bốt tự hành bắn quả nổ và xe phun nước chống bạo loạn.

Lực lượng CSCĐ sử dụng UAV mang theo quả nổ để xử lý, giải tán đám đông, chấm dứt bạo loạn.

Dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn của các lực lượng và các trang thiết bị, tình huống bạo động đã được giải quyết cơ bản.

Tuy nhiên, ngay lúc này, các đối tượng khủng bố đã thực hiện hành vi bắt cóc con tin, tiếp tục đẩy tình hình lên căng thẳng, gây sức ép với lực lượng chức năng.

CBCS cảnh sát trên các xe bọc thép đặc chủng được điều động truy đuổi các đối tượng.

Vòng vây được khép chặt với nhiều vũ khí đặc chủng, khiến các đối tượng khủng bố không còn đường tẩu thoát, buộc phải rút vào khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố để cố thủ, dùng con tin ra yêu sách uy hiếp lực lượng chức năng.

Lực lượng bắn tỉa nhanh chóng được điều động tại các điểm cao, khoá chặt và kiểm soát mục tiêu.

Các tổ đội Cảnh sát đặc nhiệm trang bị lá chắn chống đạn, quần áo đặc chủng, súng tiểu liên STV triển khai đội hình áp sát mục tiêu, quan sát nắm tình hình.

Các tổ đội đánh bắt khủng bố sử dụng các xe bọc thép đặc chủng như S5, RAM-2000, IAG... với sự yểm trợ của UAV trinh sát, UAV cảm tử, xe robot tự hành kết hợp module vũ khí tấn công...

Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm từ điểm cao đu cáp xuống vị trí nhóm khủng bố, bắn súng nhằm phân tán sự chú ý của các đối tượng.

Trước diễn biến phức tạp, các tổ đội theo sự chỉ huy đồng loạt triển khai các phương án tấn công, khống chế, trấn áp các đối tượng khủng bố.

Tổ dây chiến thuật thực hiện kỹ thuật xuống dây từ nóc nhà cao tầng, thần tốc, bất ngờ kiểm soát khu vực...

... và nhanh chóng tấn công dứt điểm gọn, khống chế và bắt giữ các đối tượng khủng bố, tiếp cận giải cứu con tin.

Lực lượng y tế tiếp cận hỗ trợ người bị thương. Tổ đánh bắt áp giải các đối tượng vừa bị bắt giữ lên xe đưa về nơi giam giữ.

Tổ lực lượng rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ có mặt ngay tại hiện trường, tiến hành kiểm tra khu vực, phát hiện và xử lý bom mìn do các đối tượng khủng bố cài đặt.

Tình huống giả định bom tự chế phát nổ gây cháy lớn, lực lượng cảnh sát PCCC được điều động để xử lý cháy tại khu vực.

Xe chữa cháy, xe thang chữa cháy và xe téc nước là phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được huy động tổng lực để xử lý đám cháy.

Ngay sau khi toàn bộ các đối tượng khủng bố bị bắt giữ, con tin được đưa đi cấp cứu, đám cháy được khống chế và tình hình được kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng điều tra an ninh, cảnh sát, kiểm sát viên và cán bộ kỹ thuật hình sự đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Buổi thực binh bảo vệ an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, áp chế UAV, gây rối an ninh trật tự, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin của CBCS các lực lượng Công an Quảng Ninh đã thể hiện kỹ, chiến thuật nhuần nhuyễn, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ... thu hút sự quan tâm đón xem của đông đảo các tầng lớp nhân dân.