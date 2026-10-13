Diễn tập phòng, chống khủng bố

Nằm trong khuôn khổ chương trình Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, chiều 13/10, Công an thành phố Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức diễn tập thực hành phòng, chống khủng bố (tình huống A2). Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo Quân khu 3; các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Theo tình huống giả định, các lực lượng đã triển khai xử lý nhiều nội dung, bao gồm: Vận hành cơ chế chỉ huy tiếp nhận và xử lý thông tin, phòng ngừa phát hiện đối tượng và mục tiêu khủng bố; bảo vệ an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, áp chế UAV; thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây mất an ninh chính trị, biểu tình, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.
Cuộc diễn tập lần này có những nội dung mới, đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó, liên hoàn với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang bị, vũ khí, khí tài hiện đại. Quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống.
Sau 80 phút diễn ra, chương trình diễn tập đã kết thúc thành công, hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị kỹ thuật.
Cuộc diễn tập khẳng định trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an, Quân đội trong xử trí các tình huống, khả năng phản ứng, tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm và các lực lượng tham gia phối hợp. Qua đó, nâng cao sức chiến đấu, năng lực trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra, góp phần vào thành công chung của Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.