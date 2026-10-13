Diễn tập phòng, chống khủng bố

Nằm trong khuôn khổ chương trình Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, chiều 13/10, Công an thành phố Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức diễn tập thực hành phòng, chống khủng bố (tình huống A2). Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo Quân khu 3; các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, cùng các đại biểu dự diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tặng hoa động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo tình huống giả định, các lực lượng đã triển khai xử lý nhiều nội dung, bao gồm: Vận hành cơ chế chỉ huy tiếp nhận và xử lý thông tin, phòng ngừa phát hiện đối tượng và mục tiêu khủng bố; bảo vệ an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, áp chế UAV; thực binh xử lý tình huống tập trung đông người gây mất an ninh chính trị, biểu tình, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố phát biểu khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập lần này có những nội dung mới, đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó, liên hoàn với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang bị, vũ khí, khí tài hiện đại. Quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống.

Lực lượng công an xử lý tình huống bạo loạn, khống chế đối tượng manh động, bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi diễn tập.

Sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại áp chế UAV

Lực lượng CSCĐ lập hàng rào chắn ngăn các đối tượng biểu tình.

Sau 80 phút diễn ra, chương trình diễn tập đã kết thúc thành công, hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị kỹ thuật.

Các lực lượng tấn công trấn áp khủng bố, giải cứu con tin.

Sử dụng vòi rồng và quả nổ hơi cay để giải tán đám đông.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy sử dụng phương tiện để dập tắt các đám cháy.

Cuộc diễn tập khẳng định trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an, Quân đội trong xử trí các tình huống, khả năng phản ứng, tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm và các lực lượng tham gia phối hợp. Qua đó, nâng cao sức chiến đấu, năng lực trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra, góp phần vào thành công chung của Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.