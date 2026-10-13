Diễn tập vận hành cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Sau khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ Quảng Ninh năm 2026, sáng 13/10, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan, đơn vị đã diễn tập vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tại buổi diễn tập.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy.

Thực hiện cơ chế chuyển trạng thái tại buổi diễn tập, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện lệnh động viên cục bộ của Chủ tịch nước.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đọc Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

UBND thành phố triệu tập Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng để quán triệt, triển khai kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xác định nội dung, biện pháp và phân công tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.



Trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo tình hình, lôi kéo kích động quần chúng nhân dân, Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy triển khai nhiệm vụ.

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy triển khai nhiệm vụ.

Tiếp đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai ngay các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuyển hoạt động của cơ quan, đơn vị vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.