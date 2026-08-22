Hiểu luật để giữ vững quan hệ lao động

Từ những cách làm thiết thực ở cơ sở, Quảng Ninh đang từng bước đưa pháp luật trở thành nền tảng gắn kết các bên trong quan hệ lao động.

Tại Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam), doanh nghiệp FDI hoạt động tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động được duy trì thường xuyên thông qua các buổi đối thoại, sinh hoạt công đoàn và quá trình xây dựng, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn cơ sở cùng Công đoàn phường Quảng Yên thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật các quy định mới của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tuyên truyền để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình ngay từ khi vào làm việc.

Công đoàn Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam) lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi đối thoại, làm việc với chủ doanh nghiệp.

Ông Liu Yang-Wang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam), cho biết: “Ngay từ khi đầu tư tại Quảng Ninh, chúng tôi nhận được sự hướng dẫn của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện pháp luật lao động. Doanh nghiệp cũng chủ động nghiên cứu kỹ pháp luật Việt Nam và phối hợp với công đoàn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định, đồng thời bổ sung nhiều chế độ phúc lợi để khuyến khích người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài”.

Theo chị Lâm Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam), chính việc tuyên truyền, đối thoại thường xuyên đã giúp cả doanh nghiệp và người lao động hiểu đúng quy định, pháp luật nên chưa để phát sinh bất kỳ vướng mắc nào, tạo nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công ty TNHH Autoliv Việt Nam lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong những buổi giao ca.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Yên (quản lý công đoàn cơ sở 4 phường Quảng Yên, Liên Hoà, Hiệp Hoà, Phong Cốc) cho biết: Tuyên truyền pháp luật chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với những vấn đề người lao động và doanh nghiệp quan tâm hằng ngày như hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động hay đối thoại tại nơi làm việc. Vì vậy, công đoàn lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng doanh nghiệp, kết hợp giải đáp trực tiếp để cả người lao động và người sử dụng lao động cùng hiểu, cùng thực hiện đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn phường Quảng Yên phối hợp với BHXH cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại 37 doanh nghiệp; đồng thời duy trì 21 trang mạng xã hội, 32 nhóm Zalo để cập nhật kịp thời chính sách mới, tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Qua đó, nhiều vướng mắc được xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động.

Thực tế, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật đã được nhân rộng trên toàn tỉnh. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức 24 kỳ sân chơi "Sau giờ thứ 8", 20 hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi theo hình thức sân khấu hóa và 28 lớp tuyên truyền xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các cấp công đoàn tổ chức 259 hội nghị tuyên truyền pháp luật với hơn 28.490 lượt người tham dự; thực hiện 145 cuộc tư vấn, đối thoại, giải đáp cho khoảng 12.200 lượt người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động. Cùng với đó, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, BHXH Quảng Ninh phát hành hàng chục nghìn sổ tay, tài liệu và tờ rơi về Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các chính sách liên quan, giúp doanh nghiệp và người lao động tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tuyên truyền về Luật Công đoàn và Luật BHXH cho người lao động.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền thể hiện rõ qua việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 5 năm qua, tỷ lệ doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động tăng từ 61,53% lên 76,79%; tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, BHYT tăng từ 85,68% lên 92,52%. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 22.167 lên 46.286 người, đạt 7,24% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt mục tiêu tỉnh đề ra.

Thời gian tới, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát doanh nghiệp, sát người lao động, lấy đối thoại và hướng dẫn thực hiện pháp luật làm trọng tâm. Khi mỗi người lao động hiểu đúng quyền và nghĩa vụ của mình, mỗi doanh nghiệp chủ động thực hiện đúng quy định của pháp luật, quan hệ lao động sẽ ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và của Quảng Ninh.