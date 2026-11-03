Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cụ thể hóa chủ trương này, Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những rào cản về pháp lý, vốn, mặt bằng, thị trường và năng lực quản trị cho khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, thành phố đã có những giải pháp hỗ trợ thực chất, giúp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với đặc điểm quy mô vốn, nhân lực và năng lực quản trị còn hạn chế, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh thường gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chính sách, thực hiện thủ tục hành chính, cập nhật quy định pháp luật và ứng dụng công nghệ. Nhận diện những trở ngại này, Quảng Ninh xác định hỗ trợ kinh tế tư nhân phải bắt đầu từ những vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Một trong những hướng hỗ trợ được Quảng Ninh chú trọng là cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động. Thành phố đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030; ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý năm 2026 và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chuyên mục hỗ trợ pháp lý trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Zalo OA tiếp tục cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật chính sách.

Trong 10 tháng năm 2026, Sở Tư pháp đã phát hành 4.686 tờ gấp về hóa đơn điện tử và chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tổ chức 2 hội nghị tập huấn về pháp luật bảo hiểm xã hội, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý với 268 người tham dự. Các đơn vị liên quan cũng tăng cường các tin, bài về quy định pháp luật trong kinh doanh, thương mại, chính sách thuế, thương mại điện tử và những nguy cơ vi phạm thường gặp; biên soạn sách hỏi đáp hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuận tiện tra cứu.

Cùng với cung cấp thông tin, Quảng Ninh đẩy mạnh đối thoại, trực tiếp nắm bắt và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong 10 tháng đầu năm, UBND thành phố tổ chức 11 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, tập trung vào xuất nhập khẩu, đầu tư, xây dựng, khai thác khoáng sản, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty. Tại các hội nghị, thành phố cập nhật tình hình, lắng nghe kiến nghị và trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Quảng Ninh gắn việc tiếp nhận kiến nghị với trách nhiệm xử lý cụ thể. Các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết. Đến nay, thành phố đã giải quyết gần 200 kiến nghị của doanh nghiệp. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở tổ chức nhiều cuộc đối thoại theo chuyên đề. Riêng Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức 10 hội nghị tại các đơn vị hải quan cửa khẩu, thu hút 287 lượt doanh nghiệp tham gia và trực tiếp trả lời 54 ý kiến; phường Hà Lầm tổ chức 6 hội nghị hướng dẫn hộ kinh doanh về đăng ký doanh nghiệp, chính sách thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi số.

Quảng Ninh cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, tạo thêm dư địa cho sản xuất, kinh doanh. Trong lĩnh vực thuế, cơ quan Thuế hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm đầu thành lập theo quy định; đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Thành phố tổ chức 17 hội nghị đối thoại, phối hợp thực hiện 112 đợt tập huấn cho người nộp thuế và cập nhật chính sách qua thư điện tử cho khoảng 446.214 lượt người nộp thuế trong 10 tháng. Cơ quan Thuế cũng chuẩn bị cung cấp miễn phí phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để cảnh báo rủi ro về hóa đơn, hỗ trợ xác định nghĩa vụ thuế.

Đối với hộ kinh doanh, thành phố triển khai Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/3/2026 về tuyên truyền, vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Từ ngày 1/1 đến 26/10/2026, có 50 hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi. Đây là kết quả bước đầu, đồng thời cho thấy yêu cầu phải tiếp tục hỗ trợ về thủ tục, kế toán, thuế và quản trị để các hộ yên tâm chuyển đổi, duy trì hoạt động ổn định sau khi thành lập doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND thành phố đã điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu xuống 0 đồng/lượt. Chính sách trực tiếp giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Thành phố đồng thời bố trí quỹ đất phục vụ kiểm tra, kiểm hóa hàng hóa tại các khu công nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về kết nối điện, nước; đến nay, hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản kết nối đến chân hàng rào 8/17 khu công nghiệp. Dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đến ngày 31/10/2026 đạt khoảng 39.000 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy, Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân bằng những giải pháp thiết thực, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về pháp lý, thủ tục, chi phí, vốn và điều kiện sản xuất, kinh doanh. Qua đó, thành phố từng bước tạo môi trường thuận lợi để các chủ thể kinh tế này ổn định hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, cụ thể hóa các chính sách của Trung ương thành những giải pháp sát với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thành phố tập trung nâng cao chất lượng đối thoại, duy trì cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận vốn, mặt bằng, thông tin thị trường và chuyển đổi số. Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Từ đó, đưa chính sách hỗ trợ đi vào thực chất, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách thành phố.