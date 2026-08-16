Học sinh Quảng Ninh tựu trường sớm nhất ngày 22/8

Thời gian tựu trường năm học 2026-2027 của học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sớm nhất vào ngày 22/8/2026. Đối với các khối lớp còn lại, tựu trường sớm nhất ngày 29/8/2026.

Đó là nội dung tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Uông Bí) chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới.

Cũng theo quyết định trên, thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9; thi lập đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia ngày 11,12/9/2026; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT ngày 03/12/2026; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS ngày 14/01/2027.

Đáng chú ý, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5/2027, sớm hơn 1 tháng so với năm học 2025-2026. Các kỳ thi khác được tổ chức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 31/5/2027. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2027-2028 trước ngày 31/7/2027.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.