Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh năm 2026: Từ giảng đường đến hầm lò - Hành trình tỏa sáng của người thợ trẻ Hà Văn Phong

Giữa nhịp sống hối hả của vùng Than, nơi những đường lò ngày đêm vang lên tiếng máy và nhịp lao động khẩn trương, anh Hà Văn Phong - Tổ trưởng sản xuất, Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Than Thống Nhất - TKV, luôn được đồng nghiệp nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Từ một cử nhân sư phạm mạnh dạn rẽ hướng sang nghề mỏ, anh đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở thành người thợ giỏi, góp phần tô đẹp hình ảnh người Thợ Mỏ mang truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong thời kỳ mới.

Anh Hà Văn Phong,Tổ trưởng sản xuất, Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Than Thống Nhất - TKV.

Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Văn - Sử, anh Hà Văn Phong đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời. Thời điểm đó, cơ hội việc làm trong ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, trong khi mong muốn có một công việc ổn định để phụ giúp gia đình luôn thôi thúc chàng trai trẻ sinh năm 1991 tìm kiếm hướng đi mới.

Qua tìm hiểu, anh nhận thấy Vùng mỏ Quảng Ninh có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập ổn định, năm 2015, anh quyết định rời quê hương Sơn La xuống Cẩm Phả học nghề và năm 2016 anh vào làm việc tại Công ty Than Thống Nhất.

Anh Hà Văn Phong trong ca sản xuất.

Quyết định ấy từng khiến gia đình không khỏi băn khoăn. Thế nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm, anh từng bước chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Đến hôm nay, nghề mỏ không chỉ mang lại cuộc sống ổn định mà còn trở thành niềm tự hào của bản thân và gia đình.

Nhớ lại những ngày đầu xuống lò, anh Phong chia sẻ: “Lần đầu xuống lò, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Công việc đòi hỏi sức khỏe, ý chí và sự kiên trì rất lớn. Nhưng nhờ được các anh em đi trước tận tình hướng dẫn, động viên, tôi dần quen với môi trường làm việc và ngày càng yêu nghề hơn”.

Những ca làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt từng là thử thách không nhỏ đối với chàng trai vùng cao. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, anh luôn tự nhủ nếu nhiều thế hệ thợ mỏ đã gắn bó với nghề đến lúc nghỉ hưu thì bản thân mình cũng phải cố gắng vượt qua khó khăn. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để anh kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành từng ngày.

Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 3 tổ chức tổng kết và khen thưởng cho đoàn viên xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Hiện nay, với cương vị Tổ trưởng sản xuất, bậc thợ 4/5, anh Hà Văn Phong luôn là một trong những công nhân có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong lao động sản xuất. Anh luôn chủ động sắp xếp công việc khoa học, hướng dẫn anh em trong tổ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn và nâng cao năng suất lao động. Năm 2025, tổng thu nhập của anh Phong đạt 541.300.000 đồng. Theo anh, mức thu nhập ấy không đến từ bí quyết đặc biệt nào mà là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong từng ca sản xuất.

Anh Phong tâm sự: “Tôi luôn cố gắng đi làm đầy đủ ngày công, đảm bảo năng suất, chủ động học hỏi, làm việc luôn chú trọng công tác an toàn, cẩn thận để sản phẩm không phải sửa chữa, không bị trừ phạt kỹ thuật cơ bản. Thu nhập cao là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực từng ngày”.

Anh Hà Văn Phong (người đứng thứ 4 từ trái sang) đại diện Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 3 ký giao ước thi đua Tháng Thanh niên năm 2026 với Đoàn TN Công ty.

Không chỉ là người thợ giỏi, anh Hà Văn Phong còn là Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 3 từ năm 2024 đến nay. Trên cương vị này, anh luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, cùng Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất như phát động phong trào thi đua lao động giỏi, đảm nhận công trình, phần việc khó, tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tốt công tác Đoàn, điều quan trọng nhất là biết sắp xếp thời gian hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm và chủ động phối hợp với đoàn viên để các hoạt động phong trào luôn thiết thực, hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất.

Hiện tại, anh Phong có một mái ấm hạnh phúc với người vợ là giáo viên và cậu con trai 8 tuổi. Dù cả hai đều bận rộn với công việc nhưng luôn chia sẻ, động viên nhau cùng vun đắp tổ ấm. Đối với anh, gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để anh yên tâm lao động và cống hiến.

Gia đình nhỏ của anh Hà Văn Phong.

Anh luôn tự hào khi nhắc đến nghề mỏ chính với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Anh chia sẻ: “Điều khiến tôi luôn cố gắng là trách nhiệm với công việc, niềm tin của đơn vị và gia đình luôn ở phía sau động viên, ủng hộ. Mỗi ngày đi làm, tôi luôn mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Công ty và giữ gìn hình ảnh đẹp của người thợ mỏ. Nghề mỏ tuy nhiều vất vả nhưng mang lại cho tôi bản lĩnh, sự trưởng thành và cuộc sống ổn định. Tôi luôn nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và chuyên môn phân xưởng, sự đoàn kết của đồng nghiệp cùng nhiều chính sách chăm lo đời sống người lao động. Đó là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề”.

Anh Hà Văn Phong (người đứng thứ 2 từ phải sang) tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 13 - năm 2026.

Đối với các đoàn viên thanh niên, anh muốn nhắn nhủ rằng: “Hãy mạnh dạn lựa chọn và kiên trì với nghề mình đã chọn. Không có công việc nào thành công nếu thiếu sự nỗ lực và lòng yêu nghề. Đối với nghề mỏ, tuy có nhiều vất vả nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, có thu nhập ổn định cho gia đình”.

Nhận xét về anh Hà Văn Phong, đồng chí Phạm Thọ Thể, Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3 đánh giá: “Đồng chí Hà Văn Phong là một công nhân trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chăm chỉ, gương mẫu trong lao động sản xuất cũng như các hoạt động phong trào của đơn vị. Trên cương vị Tổ trưởng sản xuất và Bí thư Chi đoàn, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương, chủ động trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề”.

Những thành quả hôm nay là minh chứng rõ nét cho ý chí vượt khó của chàng trai dân tộc Thái năm nào. Từ một cử nhân sư phạm rẽ hướng sang nghề mỏ, anh Hà Văn Phong đã trở thành người thợ mỏ có tay nghề vững vàng, tổ trưởng sản xuất gương mẫu, Bí thư Chi đoàn năng động, với mức thu nhập trên 500 triệu đồng năm 2025. Đặc biệt, anh đã được công nhận là Thợ giỏi xuất sắc cấp Công ty và đang tích cực tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 13 - năm 2026.

Anh Hà Văn Phong được tuyên dương công nhân có thu nhập trên 500 triệu đồng tại Hội nghị tuyên dương Công nhân “Lao động giỏi - Thu nhập cao” năm 2025.

Hành trình của anh Hà Văn Phong không chỉ khẳng định giá trị của sự lựa chọn đúng đắn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thanh niên công nhân thời kỳ mới: giỏi nghề, giàu khát vọng, trách nhiệm với tập thể và luôn nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty Than Thống Nhất - TKV cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.