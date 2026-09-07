Tác phẩm tham dự giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026: Phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", xây dựng Heritage Hạ Long bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, văn minh

“Kỷ luật và Đồng tâm” là truyền thống quý báu của người thợ mỏ nói riêng và nhân dân Quảng Ninh nói chung, được hình thành và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại khách sạn Heritage Hạ Long – Vinacomin, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” được thể hiện từ những việc rất gần gũi trong công việc hằng ngày: mỗi người làm tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy trình; các bộ phận phối hợp với nhau và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi công việc phát sinh. Đối với Chi bộ Khách sạn, đây cũng là một trong những nội dung được gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Sinh hoạt Chi bộ Khách sạn Heritage hàng tháng.

Kỷ luật, đồng tâm từ những việc hằng ngày

Làm dịch vụ khách sạn, mỗi bộ phận đều có công việc riêng nhưng không bộ phận nào có thể hoạt động tách rời. Bộ phận lễ tân đón khách, buồng phòng chuẩn bị phòng, nhà hàng phục vụ ăn uống, bếp chuẩn bị món ăn, kỹ thuật bảo đảm máy móc thiết bị hoạt động ổn định… Chỉ cần một khâu chậm hoặc thiếu phối hợp thì công việc chung sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, với người lao động trong khách sạn, “Kỷ luật” trước hết là làm đúng công việc của mình, đúng thời gian, đúng quy trình và có trách nhiệm với phần việc được giao. “Đồng tâm” là khi công việc nhiều thì biết chia sẻ, hỗ trợ nhau, không chỉ nghĩ đến phần việc của bộ phận mình.

Trong những thời điểm khách đông, phục vụ hội nghị, hội thảo hoặc các đoàn khách lớn, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận càng rõ. Có những lúc công việc phát sinh ngoài dự kiến, anh chị em trong các bộ phận cùng trao đổi, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Người xong việc trước có thể hỗ trợ người đang nhiều việc hơn. Điều quan trọng là công việc chung được bảo đảm, khách hàng được phục vụ chu đáo.

Đó cũng là cách chúng tôi hiểu và thực hiện truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong điều kiện hiện nay. Không phải điều gì quá lớn lao mà bắt đầu từ việc mỗi người có ý thức với công việc của mình và có trách nhiệm với tập thể.

Đảng viên nêu gương, cùng người lao động vượt khó

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Khách sạn Heritage Hạ Long – Vinacomin đã hoạt động nhiều năm. Trong quá trình hoạt động, đơn vị gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện đó, việc giữ được tinh thần đoàn kết, ổn định tư tưởng người lao động và cùng nhau tìm cách hoàn thành nhiệm vụ càng có ý nghĩa.

Chi bộ Khách sạn hiện có 29 đảng viên trong tổng số 54 người lao động. Đối với mỗi đảng viên, việc nêu gương không chỉ thể hiện trong sinh hoạt chi bộ mà còn phải được thể hiện ngay trong công việc hằng ngày.

Đảng viên của chi bộ là những người tiên phong thực hiện các việc khó; chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị; có trách nhiệm với công việc và giữ gìn đoàn kết trong tập thể. Khi có công việc phát sinh, đảng viên cũng cần đi đầu trong việc phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp, cùng tháo gỡ khó khăn.

Từ thực tế công việc, khi cán bộ, đảng viên gương mẫu thì người lao động cũng có thêm động lực để cùng cố gắng. Từ đó, tinh thần trách nhiệm trong công việc được nâng lên, sự phối hợp giữa các bộ phận cũng thuận lợi hơn.

Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở không tách rời nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc mỗi đảng viên làm tốt nhiệm vụ, giữ gìn đoàn kết, có trách nhiệm với tập thể chính là một cách cụ thể để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các hội, đoàn thể của khách sạn thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng có ý nghĩa động viên anh chị em trong công việc. 100% người lao động đi làm đều được bố trí suất ăn ca. Khi công việc nhiều, các bộ phận chủ động hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự chỉ đạo nhất quán và quyết tâm cao của chi bộ, khách sạn đã phục vụ 16.928 lượt khách ăn sáng và 11.187 lượt khách ăn trưa, tối. Đằng sau những con số đó là rất nhiều ca làm việc, nhiều vị trí cùng phối hợp và những nỗ lực của người lao động.

Giữ truyền thống, đổi mới cách làm

Trong hoạt động dịch vụ, nếu không đổi mới thì rất khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ thực tế hoạt động, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, người lao động của khách sạn không đầu hàng trước những thách thức, khó khăn mà từng bước tìm những cách làm phù hợp hơn với tình hình. Việc tổ chức phục vụ buffet tại Trung tâm Điều hành sản xuất Quảng Ninh hay bố trí quầy cà phê tại khu vực sảnh khách sạn là những cách làm được triển khai nhằm khai thác thêm dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

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Đổi mới cũng bắt đầu từ những việc đơn giản như thay đổi cách phục vụ, sắp xếp công việc hợp lý hơn, chủ động nắm bắt nhu cầu của khách, điều chỉnh món ăn hoặc cách phục vụ cho phù hợp. Mỗi sáng kiến, mỗi cách làm hiệu quả đều góp phần vào kết quả chung của đơn vị. Đối với người lao động làm dịch vụ, sự sáng tạo còn thể hiện trong cách giao tiếp với khách hàng. Một lời chào, một nụ cười, thái độ hướng dẫn tận tình hay cách giải quyết một yêu cầu của khách đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của khách sạn.

Thực hiện tốt kỷ luật lao động, giữ gìn đoàn kết và chủ động đổi mới cũng chính là góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành Than – Khoáng sản trong thời kỳ mới: có trách nhiệm, có bản lĩnh, biết vượt khó và có tinh thần phục vụ. Thời gian tới, Chi bộ Khách sạn Heritage Hạ Long – Vinacomin xác định sẽ tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm đời sống người lao động; giữ vững kỷ luật lao động và tinh thần đoàn kết trong tập thể.

Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hình thành từ những người thợ mỏ năm xưa, nhưng giá trị ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với người lao động hôm nay. Ở Heritage Hạ Long, truyền thống đó được thể hiện qua từng công việc, từng ca làm, qua sự phối hợp giữa đồng nghiệp và trách nhiệm của mỗi người đối với tập thể.

Kỷ luật để công việc đi vào nền nếp, đồng tâm để cùng nhau vượt khó, sáng tạo để làm tốt hơn mỗi ngày – đó cũng là cách người lao động Heritage Hạ Long hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của người thợ mỏ Quảng Ninh.