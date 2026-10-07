Quảng Ninh được chọn thí điểm cấp mã định danh cơ sở chăn nuôi

Theo Văn bản số 9215/BNN&MT-CNTY ngày 13/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quảng Ninh được lựa chọn là một trong 3 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã số định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y.

Chăn nuôi lợn tại Công ty CP Thiên Thuận Tường (xã Ba Chẽ). Ảnh: Nguyễn Thái (CTV)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y thống nhất kế hoạch triển khai thí điểm trong quý IV/2026. Theo đó, Quảng Ninh sẽ rà soát cơ sở, điều tra, thu thập thông tin, tập huấn, hướng dẫn kê khai, cấp mã, kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu đối với khoảng 1.120 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại đang hoạt động ổn định, đủ điều kiện cung cấp thông tin và thực hiện kê khai trên hệ thống.

Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu, Quảng Ninh sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Hai chuỗi được đề xuất khảo sát gồm Công ty CP Thiên Thuận Tường Quảng Ninh và HTX Sản xuất thực phẩm an toàn và dịch vụ thương mại Nông Lâm Ngư Hoàng Nam. Trên cơ sở đánh giá quy trình từ chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, giết mổ, sơ chế đến tiêu thụ, các đơn vị sẽ lựa chọn một chuỗi để triển khai thí điểm.

Từ nay đến tháng 12/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hệ thống, tổ chức hội thảo, tập huấn, triển khai và giám sát chuỗi được lựa chọn. Qua đó, từng bước chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, kết nối các khâu trong chuỗi sản phẩm chăn nuôi, phục vụ công tác quản lý và minh bạch thông tin sản phẩm.

Việc tham gia thí điểm là cơ hội để Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi, hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.