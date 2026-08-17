Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035

Chiều 17/8, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí tự chủ, khát vọng làm giàu chính đáng của phụ nữ Quảng Ninh.

Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2026-2035, công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được Chính phủ xác định tiếp tục là một nhiệm vụ quan trọng, với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035.

Tinh thần của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035 không chỉ là giúp phụ nữ có ý tưởng và bắt đầu kinh doanh, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để chị em nâng cao năng lực, tự chủ về kinh tế, tiếp cận tốt hơn với vốn, công nghệ, thị trường và các nguồn lực cần thiết; khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, mô hình kinh doanh. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Quảng Ninh đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu trên 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế và khởi nghiệp; 100% cán bộ Hội chuyên trách được nâng cao năng lực thực hiện vai trò đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Phụ nữ Quảng Ninh không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể của nhiều mô hình kinh tế năng động, sáng tạo. Nhiều chị em đã mạnh dạn làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển kinh tế gia đình; xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch, dịch vụ; từng bước đưa sản phẩm của phụ nữ Quảng Ninh đến với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong giai đoạn mới, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phải theo hướng thực chất, trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tăng cường liên kết giữa chính quyền, tổ chức Hội, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các cơ sở đào tạo và đơn vị chuyên môn. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải trở thành định hướng xuyên suốt trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Định hướng phụ nữ khởi nghiệp gắn chặt hơn với những lợi thế đặc thù của Quảng Ninh và không gian phát triển mới của tỉnh. Đồng thời phát triển hơn nữa quy mô và vai trò của Hội Nữ doanh nhân tỉnh Quảng Ninh. Hội LHPN tỉnh tiếp tục trở thành cầu nối giữa phụ nữ với chính sách.

Hội LHPN tỉnh và các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng hành triển khai Đề án.

Các đại biểu tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thực hiện nghi thức phát động triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và các doanh nghiệp đồng hành triển khai Đề án.

Bên lề hội nghị, các đại biểu đã tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh.