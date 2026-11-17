Phát huy vai trò an ninh, trật tự tại cơ sở

Trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư, lực lượng an ninh, trật tự tại cơ sở (TTTCS) của Quảng Ninh đang ngày càng phát huy vai trò là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân ở địa bàn. Với lợi thế gần dân, sát địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân, lực lượng an ninh TTTCS đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Là lực lượng thường xuyên có mặt tại các thôn, bản, khu phố, những thành viên tham gia bảo vệ an ninh, TTTCS của xã Đông Ngũ có điều kiện thuận lợi gần gũi và tiếp xúc với người dân để nắm bắt tình hình. Không chỉ hỗ trợ công an xã, trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng này còn trực tiếp vận động người dân chấp hành quy định về cư trú, phòng chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng... các nội dung được truyền tải bằng cách thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ông Lưu Văn Thoại, thành viên lực lượng an ninh, TTTCS của xã Đông Ngũ, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật.

Ông Lưu Văn Thoại, thành viên lực lượng an ninh, TTTCS của xã Đông Ngũ, cho biết: Do đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ tiếp cận thông tin và nhận thức pháp luật giữa các nhóm dân cư còn khác nhau, nên công tác tuyên truyền luôn được thực hiện thường xuyên, kiên trì và linh hoạt. Những thành viên am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán của đồng bào đã tích cực phối hợp với công an địa phương đến từng thôn, bản, gặp gỡ các hộ gia đình để giải thích, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng an ninh, TTTCS cũng tập trung vào những vấn đề nổi lên tại địa bàn như: Không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Việc tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, kết hợp với các buổi họp thôn, bản, sinh hoạt đoàn thể đã góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Bà Trần Thị Mùi, cư trú tại tổ Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, cho biết: Lực lượng an ninh, TTTCS rất tích cực tham gia nắm tình hình, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự. Từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, tranh chấp trong cộng đồng dân cư đến những biểu hiện nghi vấn về hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật, thông tin được nắm bắt kỹ để có giải pháp phù hợp. Đối với những mâu thuẫn nhỏ, lực lượng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người có uy tín tại cộng đồng tham gia hòa giải, vận động các bên giải quyết trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng pháp luật, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

Để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng an ninh, TTTCS, công an các xã, phường cần quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và kỹ năng xử lý tình huống cho các thành viên. Nội dung tuyên truyền phải bám sát đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm dân cư, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm và những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Lực lượng an ninh, TTTCS phường Bãi Cháy nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang ATGT.

Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Quảng Yên, cho biết: “Để phát huy hiệu quả lực lượng an ninh, TTTCS trong tuyên truyền pháp luật, chúng tôi sẽ động viên và kịp thời biểu dương những cá nhân tích cực, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó, để mỗi thành viên lực lượng an ninh, TTTCS phải thực sự là một tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân”.

Phát huy tốt vai trò của lực lượng an ninh, TTTCS sẽ tạo thêm một kênh tuyên truyền pháp luật thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng. Từ mỗi thôn, bản, khu phố bình yên, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để Quảng Ninh giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.