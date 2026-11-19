Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA dù thua Anh

Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 18/11, bất chấp thất bại 2-3 trước đội tuyển Anh khiến chuỗi 43 trận bất bại của họ chấm dứt. Trong khi đó, Morocco vươn lên vị trí thứ 5, thứ hạng cao nhất của đội tuyển này trong lịch sử bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay trên sân khách trong trận đấu thuộc

﻿UEFA Nations League ngày 15/11. Ảnh: AP

Theo bảng xếp hạng mới nhất, Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu, vẫn giữ khoảng cách điểm số đáng kể so với đội tuyển Argentina đứng thứ hai. Pháp tiếp tục xếp thứ ba, trong khi Anh duy trì vị trí thứ tư dù vừa đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay tại Madrid.

Đáng chú ý, cả bốn đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA hiện nay cũng chính là bốn đội từng góp mặt tại vòng bán kết World Cup gần nhất.

Morocco là đội có bước tiến nổi bật nhất trong nhóm dẫn đầu khi tăng hai bậc lên vị trí thứ 5, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Niger để giành quyền tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2027. Đây là thứ hạng cao nhất của Morocco kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời cách đây 34 năm.

Sự thăng tiến của Morocco khiến Bồ Đào Nha và Brazil cùng tụt một bậc, lần lượt xuống vị trí thứ 6 và thứ 7. Morocco sẽ cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai World Cup 2030. Giải đấu này cũng có ba trận được tổ chức tại Argentina, Paraguay và Uruguay nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup đầu tiên diễn ra tại Uruguay năm 1930.

Ở các vị trí tiếp theo, Bỉ và Hà Lan giữ nguyên thứ hạng 8 và 9. Colombia tăng một bậc lên vị trí thứ 10, thay thế Mexico, đội tụt ba bậc xuống thứ 13.

Đội tuyển Mỹ tiếp tục đứng thứ 16 sau hai chiến thắng liên tiếp trước Haiti trong những trận đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, trước khi ông chuyển sang dẫn dắt Manchester United.

Theo lịch thi đấu, Mỹ và Mexico sẽ gặp nhau tại bán kết CONCACAF Nations League vào ngày 25/3/2027 trên sân SoFi, gần thành phố Los Angeles.

Tại châu Á, Nhật Bản tiếp tục là đội tuyển có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 17 thế giới.