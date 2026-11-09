Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh 2026” diễn ra từ ngày 10 đến 15/11

Từ ngày 10 đến 15/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” sẽ diễn ra với quy mô 200 gian hàng và nhiều hoạt động đặc sắc khác, gắn với xúc tiến và quảng bá du lịch.

Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” diễn ra từ ngày 10 đến 15/11/2026.

Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026); đồng thời cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Quảng Ninh”.

Với quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố. Trong đó, 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn; 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; 5 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Bắc Lào; 16 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc và 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Theo đó, công tác truyền thông về hội chợ sẽ được đẩy mạnh tới các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và du khách trong, ngoài nước. Các ấn phẩm xúc tiến thương mại giới thiệu hội chợ, hình ảnh, chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và thông tin đơn vị cung ứng được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ hoạt động quảng bá tại các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

Người dân, du khách mua sắm tại hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, tháng 8/2026.

Cùng với đó, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch xây dựng, kết nối các tour tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ; khuyến khích đưa điểm du lịch tại tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh vào các chương trình tham quan thành phố. Các gian hàng du lịch không chỉ giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, mà còn quảng bá tour, tuyến, dịch vụ lưu trú, những sản phẩm và điểm đến đặc sắc của Quảng Ninh, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút khách du lịch.

Hội chợ cũng sẽ có sự tham gia của các KOC tổ chức livestream sản phẩm trên nền tảng số như: TikTok, Facebook, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại các gian hàng. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

Hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến, lan tỏa thương hiệu, bản sắc và sức hấp dẫn của thành phố Quảng Ninh.