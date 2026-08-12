Đầm Hà: Khai thác dư địa du lịch biển

Đầm Hà có lợi thế về không gian biển rộng, cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng và đời sống cộng đồng gắn bó với biển. Đây là nền tảng để địa phương phát triển du lịch sinh thái biển đảo đa dạng và giàu trải nghiệm.



Khu du lịch sinh thái đảo Đá Dựng là điểm đến du lịch nổi bật của Đầm Hà. Tháng 6/2025, đảo được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch sinh thái, từ đó tạo cơ sở để khai thác giá trị cảnh quan, thiên nhiên gắn với du lịch trải nghiệm và du lịch chậm. Đảo Đá Dựng có hạ tầng, kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, hướng tới mô hình nghỉ dưỡng sinh thái biệt lập, số lượng lưu trú hạn chế và chú trọng trải nghiệm cao cấp. Không gian biệt lập cùng hệ sinh thái ven đảo phù hợp với các hoạt động như đi thuyền khám phá vùng biển, chèo kayak, câu cá, thưởng thức hải sản và trải nghiệm đời sống cư dân biển.

Cảnh quan xanh, trong lành của Khu du lịch sinh thái Đảo Đá Dựng. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Đầm Hà đang tích cực kêu gọi đầu tư vào Dự án Khu du lịch đảo Núi Cuống. Dự án có quy mô gần 1.080ha, trong đó khu vực lập quy hoạch hơn 670ha, còn lại là khu vực nghiên cứu phát huy giá trị rừng và biển. Khu du lịch hướng tới có sân golf, khu nghỉ dưỡng kết hợp phát triển nuôi trồng thủy sản xung quanh. Quy mô dân số khoảng 7.800 người đến năm 2030 và đạt 20.000 người vào năm 2045. Các đảo biệt lập xung quanh sẽ xây dựng các làng nghỉ dưỡng với đa dạng loại hình trải nghiệm, gắn với bảo tồn khu vực sinh thái rừng ngập mặn.

Phối cảnh quy hoạch đảo Núi Cuống.

Trong định hướng của Đầm Hà, du lịch biển còn gắn liền với chính đời sống và tập quán sản xuất của người dân. Hiện xã đang phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng đề án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại đảo Vạn Vược. Đảo nằm ở thôn Xóm Giáo, cách đất liền 4km. Với diện tích quy hoạch 147ha, Vạn Vược hướng tới trở thành khu trải nghiệm kết hợp rừng - biển.

Nhằm mở rộng không gian du lịch và gia tăng trải nghiệm cho du khách, Đầm Hà đang xây dựng tuyến điểm nối biển với đất liền. Theo đó, không gian nghỉ dưỡng được mở rộng, du khách sẽ được tham quan các di sản thuộc phần đất liền của xã như tham quan đình Đầm Hà, trải nghiệm lễ hội đình Đầm Hà và tìm hiểu về hát Nhà tơ - Hát, múa cửa đình. Đây là 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận của xã; đồng thời kết nối tuyến du lịch với đình Tràng Y và hệ thống di tích lịch sử được xếp hạng. Đặc biệt, Đầm Hà có Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự, người được ví như “cuốn từ điển sống” về hát Nhà tơ - Hát, múa cửa đình. Chất liệu từ sự cống hiến của lão nghệ nhân đã dành cả đời để giữ điệu hát truyền thống chính là tài sản vô giá để xã xây dựng câu chuyện du lịch di sản.

Theo thống kê của xã, trong 7 tháng năm 2026, Đầm Hà đón khoảng 39.000 lượt khách, đạt 65% kế hoạch cả năm tỉnh giao. Kết quả này cho thấy du lịch đang dần trở thành một hướng phát triển có nhiều dư địa, đồng thời là cơ sở để xã tiếp tục định hình hướng đi phù hợp, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có.

Ông Lê Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đầm Hà, cho biết: Trước mắt xã sẽ tập trung khai thác hiệu quả du lịch đảo Đá Dựng, phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ - lịch sử - danh thắng Núi Hứa, phấn đấu đón trên 60.000 lượt khách trong năm 2026. Về lâu dài, Đầm Hà ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, kêu gọi đầu tư Khu du lịch đảo Núi Cuống và đảo Vạn Vược, kết nối các điểm du lịch, vùng kinh tế biển; phát triển không gian văn hóa, ẩm thực; tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch lớn của tỉnh, qua đó đưa Đầm Hà trở thành điểm đến du lịch sinh thái biển đặc sắc.