Hội thảo “Miền trầm tích văn hoá biển Đầm Hà và phát triển không gian mới”

Sáng 6/8, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh và xã Đầm Hà tổ chức hội thảo khoa học “Miền trầm tích văn hoá biển Đầm Hà và phát triển không gian mới”.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 15 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hoá, nghệ nhân dân gian. Các tham luận đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Nhận diện các lớp trầm tích văn hoá biển từ di sản phi vật thể, di tích, lễ hội, mỹ thuật dân gian, truyện kể đến đời sống văn hóa cộng đồng hiện nay, phân tích quá trình tiếp biến văn hóa biển và giá trị của các loại hình diễn xướng dân gian trong bối cảnh đương đại.

Đồng thời, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy di sản gắn với xây dựng đời sống văn hóa và phát triển du lịch sau khi hình thành xã mới, đề xuất các giải pháp cụ thể để biến di sản thành nguồn lực cho không gian phát triển mới, gắn bảo tồn với giáo dục, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa; xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cộng đồng; định hướng quy hoạch không gian văn hóa du lịch bền vững.

Hội thảo nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, làm tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.