Khẳng định vị thế điểm đến của các sự kiện tầm vóc quốc tế

Với lợi thế về thiên nhiên, hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu cho những sự kiện tầm vóc quốc tế. Sự đa dạng của các sự kiện lớn từ văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí... đang mở ra cơ hội để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, đồng thời nâng tầm thương hiệu điểm đến. Qua đó, không ngừng tạo dựng dấu ấn trên bản đồ du lịch sự kiện của khu vực và thế giới.

Điểm đến an toàn, thân thiện, hiện đại

Những ngày tháng 8, Quảng Ninh như trở nên sôi động hơn khi địa phương được lựa chọn là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Miss World 2026 tại Việt Nam. Sự hiện diện của các người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, du lịch hiện đại tại Quảng Ninh, đã góp phần để lại những ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến an toàn, thân thiện, hiện đại và giàu bản sắc.

Các dịch vụ lưu trú, trải nghiệm du lịch hiện đại, chuyên nghiệp tại Quảng Ninh để lại ấn tượng đẹp đối với các thí sinh Miss World 2026.

Đại diện Nhật Bản, hoa hậu Yui Kawana, cho biết: Tôi thực sự ấn tượng với cách Quảng Ninh chuẩn bị cho các thí sinh Miss World 2026. Mọi thứ đều được tổ chức rất chỉn chu nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái, từ nơi lưu trú, việc di chuyển đến các hoạt động trải nghiệm trong những ngày đầu của cuộc thi. Các thí sinh luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chu đáo, vì vậy chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian ở đây. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng khi một địa phương đăng cai một sự kiện quốc tế lớn như Miss World. Chắc chắn Quảng Ninh sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng các thí sinh và là điểm đến mà nhiều du khách quốc tế muốn khám phá.

Những năm gần đây, Quảng Ninh còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu thể thao trong và ngoài nước. Nhiều giải đấu được tổ chức thường niên hoặc định kỳ, thu hút đông đảo vận động viên, du khách. Nổi bật là các giải chạy như: VnExpress Marathon Amazing Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon, Aqua Warriors Halong Bay, Amata Run, Yên Tử Heritage Marathon... Cùng với đó, các sự kiện như Ngày Quốc tế Yoga, giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh mở rộng, giải Khiêu vũ thể thao quốc tế (Dancesport) Hạ Long 2026... cũng tiếp tục góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa, thể thao, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh.

Cung đường Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long mang đến trải nghiệm đặc biệt cho các vận động viên khi chạy giữa không gian cảnh quan kỳ vĩ của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Việt Anh

Đánh giá về sức hấp dẫn của Quảng Ninh, ông Hong Sun, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho biết: Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên cùng hệ thống hạ tầng giao thông, du lịch của Quảng Ninh. Địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Trong đó, Halong Bay Heritage Marathon là sự kiện đáng chú ý, nhất là với cộng đồng runner và các nhà đầu tư Hàn Quốc, bởi giải đấu kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi hình ảnh Quảng Ninh, Việt Nam tới du khách và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần mở rộng thị trường khách Hàn Quốc đến Quảng Ninh và Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của hai nước.

Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh mở rộng lần thứ III năm 2026. Giải đấu quy tụ hơn 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đầu tháng 8 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, FLC Group và Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf nghiệp dư thế giới (World Amateur Golfers Championship - WAGC) phối hợp tổ chức chương trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới đăng cai vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 tại Quảng Ninh.

Theo ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc nghiên cứu đăng cai vòng chung kết WAGC World Final năm 2027 không chỉ hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một giải đấu thể thao quốc tế, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch, kinh tế sự kiện và công nghiệp văn hóa; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, hội nhập, an toàn và giàu bản sắc.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách

Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều bộ, ngành, liên đoàn thể thao, tổ chức trong nước và quốc tế lựa chọn Quảng Ninh là nơi tổ chức các sự kiện lớn. Bên cạnh lợi thế về cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới, tỉnh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại với mạng lưới đường cao tốc, cảng biển, cảng tàu khách quốc tế và sân bay đồng bộ, giúp việc kết nối, di chuyển trở nên thuận lợi. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, nhà thi đấu, sân vận động được đầu tư bài bản, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Mãn nhãn chương trình nhạc nước Halo Bay Show tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina (phường Bãi Cháy). Ảnh: Đỗ Phương

Theo đó, ngành Du lịch nỗ lực đầu tư, kêu gọi đầu tư hình thành hệ sinh thái, sản phẩm du lịch sang và siêu sang. Cùng với các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp sẵn có, năm nay, Quảng Ninh đã có thêm các tổ hợp khách sạn mang thương hiệu quốc tế, như: Hyatt hay InterContinental Halong Bay Resort... Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh ngày càng mang tính chuyên biệt, đẳng cấp, hướng tới đối tượng khách chi tiêu cao; nhiều sản phẩm có tính đột phá, sáng tạo, mang dấu ấn riêng, như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đi bộ VuiFest; hành trình tham quan vịnh Hạ Long kết nối vịnh Lan Hạ bằng du thuyền cao cấp; các tour khám phá đảo hoang sơ ở Cô Tô... Các chương trình bắn pháo hoa, nhạc nước tại Khu du lịch Bãi Cháy trở thành điểm nhấn cho du lịch Quảng Ninh trong năm nay.

Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn đang trở thành thương hiệu của Quảng Ninh. Trong ảnh: Concert "Quảng Ninh - Đất Mỏ anh hùng" năm 2025. Ảnh: Đỗ Phương

Song song với việc hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch, các đơn vị cũng tích cực đẩy mạnh các chương trình quảng bá xúc tiến tại nước ngoài; làm việc, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành uy tín trong và ngoài nước; tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí quốc tế đến khảo sát, tuyên truyền về du lịch Quảng Ninh; xây dựng các chương trình du lịch, gói sản phẩm phục vụ khách…, qua đó mang đến cho du khách nhiều lựa chọn khi đến Quảng Ninh.

Cùng với đó, tỉnh cũng tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn, tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với người dân và du khách. Tiêu biểu là chuỗi hoạt động Carnaval Hạ Long được tổ chức thường niên, trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh, gần đây là các chương trình nghệ thuật, concert âm nhạc quy mô lớn thu hút tới 50.000 người, không chỉ tạo nên không khí sôi động, hiện đại cho điểm đến mà còn cho thấy năng lực tổ chức, điều hành và bảo đảm an toàn của Quảng Ninh đối với các sự kiện đông người, quy mô lớn.

Việc tổ chức chuyên nghiệp, thành công các sự kiện quốc tế chính là cách Quảng Ninh đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách, mở rộng những thị trường mới và tạo thêm động lực cho các sản phẩm, dịch vụ không ngừng đổi mới, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển của ngành du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung trong giai đoạn mới.

Ông Maung Maung Lwin, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Đông Nam Á, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Myanmar: “Tăng cường mở rộng hợp tác với các liên đoàn thể thao tổ chức các giải đấu quy mô lớn” Tôi rất vui và vinh dự khi được trở lại Quảng Ninh trong khuôn khổ Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh mở rộng lần thứ III năm 2026 với vai trò Tổng trọng tài của Giải. Sau những ấn tượng tốt đẹp khi Quảng Ninh đăng cai môn Cờ vua tại SEA Games 31 năm 2022, lần trở lại này tiếp tục mang đến cho tôi những cảm nhận tích cực. Quảng Ninh ngày càng cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế chuyên nghiệp, từ điều kiện thi đấu, cơ sở vật chất đến công tác đón tiếp, phục vụ các đoàn. Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa đặc sắc và sự thân thiện, mến khách của người dân Quảng Ninh. Đây là những lợi thế để địa phương tiếp tục thu hút các giải đấu quốc tế. Tôi mong thời gian tới Quảng Ninh sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện thể thao quy mô khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác với các liên đoàn thể thao, qua đó tạo cơ hội giao lưu, thi đấu cho vận động viên và góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Linda Górecká, Cộng hòa Séc: “Mọi điều kiện về lưu trú, dịch vụ, an ninh, an toàn đều được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp” Tôi và các thí sinh đã có những ngày đáng nhớ tại Quảng Ninh trong chuỗi hoạt động mở đầu của Cuộc thi Miss World 2026. Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu, mọi điều kiện về lưu trú, dịch vụ, an ninh, an toàn đều được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp. Qua các hoạt động, tôi cảm nhận rõ Quảng Ninh không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn. Đặc biệt, trong đêm khai mạc Miss World, dù thời tiết có những diễn biến bất lợi, địa phương và Ban Tổ chức đã chủ động, linh hoạt xử lý, bảo đảm chương trình diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp với các thí sinh quốc tế. Tôi thực sự ấn tượng trước sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng phó nhanh chóng của Quảng Ninh. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây trong những sự kiện văn hóa, quốc tế và cả những chuyến du lịch để tiếp tục khám phá vẻ đẹp, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á: "Xây hệ sinh thái thay vì chạy theo sự kiện" Các sự kiện quốc tế uy tín, tầm cỡ là cơ hội để Quảng Ninh nâng tầm điểm đến. Quan trọng không phải số lượng mà là chọn sự kiện có thể bồi đắp thương hiệu lâu dài. Quảng Ninh nên định vị rõ các dòng sản phẩm thế mạnh; tập trung vào di sản, biển đảo, thể thao, văn hóa sáng tạo và nghỉ dưỡng cao cấp, tránh phát triển dàn trải, thiếu trọng tâm. Bên cạnh hạ tầng giao thông, không gian tổ chức và hệ thống lưu trú, tỉnh cần đầu tư mạnh hơn cho “hạ tầng mềm”: Lịch sự kiện ổn định, công bố sớm; cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, nhà tổ chức và doanh nghiệp; nguồn nhân lực có ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ quốc tế; dịch vụ văn minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Sự kiện chỉ tạo động lực tăng trưởng khi gắn với tour trải nghiệm, sản phẩm đêm, ẩm thực, mua sắm và lưu trú. Khi đó, khách không chỉ xem rồi rời đi mà có thêm lý do ở lại, chi tiêu và quay lại, qua đó tạo giá trị du lịch và thương hiệu lâu dài.