Quảng Ninh - Điểm đến đầu tư từ niềm tin và hành động

Bằng hành trình bền bỉ, không ngừng đổi mới và tinh thần cầu thị, Quảng Ninh từng bước vươn lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược và là “thỏi nam châm” hút dòng vốn tỷ đô. Thành quả đó không đến từ những ưu đãi đơn thuần, mà là kết quả của một quá trình kiên trì cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp.

Những dự án tỷ đô và niềm tin của nhà đầu tư

Lễ khởi công Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam tại KCN Texhong - Hải Hà (xã Quảng Hà).

Đầu tháng 7/2012, Tập đoàn Texhong khởi công xây dựng Nhà máy sợi tại Khu công nghiệp Hải Yên với quy mô 6 xưởng sản xuất, 500.000 cọc sợi, công suất gần 140.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. Đây là dự án FDI có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong số các dự án tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh thời điểm đó, đồng thời đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa Quảng Ninh và Texhong.

Từ dự án đầu tiên tại Hải Yên, Texhong tiếp tục mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh. Theo bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng Giám đốc Điều hành đối ngoại kiêm Giám đốc Phát triển thị trường năng lượng mới, Tập đoàn Texhong tại Việt Nam, Quảng Ninh luôn là đối tác chiến lược, lâu dài và bền vững của Tập đoàn. Trong quá trình đầu tư, sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động.

Tiêu biểu là việc Texhong đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hải Hà giai đoạn 1 với diện tích 660ha, nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 36 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghệ cao.

Không chỉ kiên trì với phương châm “cùng đi, cùng đến, cùng đồng hành, cùng phát triển”, Quảng Ninh từng bước đổi mới cách thức thu hút đầu tư, chủ động nắm bắt cơ hội và linh hoạt thích ứng trước những biến động của nền kinh tế. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi hoạt động đầu tư toàn cầu gặp nhiều khó khăn, tỉnh vẫn chủ động tận dụng sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế, đón đầu xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay thuộc KCN phía Bắc Sân bay, đặc khu Vân Đồn.

Riêng năm 2021, tổng vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 1 tỷ USD, tương đương gần 25.000 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2020 và đạt 269% kế hoạch thu hút vốn FDI năm.

Trong đó, sự hiện diện của Tập đoàn Jinko Solar là một dấu ấn đáng chú ý. Một trong những nhà sản xuất tấm quang năng lớn trên thế giới này đã lựa chọn Quảng Ninh để triển khai các dự án quy mô lớn tại Khu công nghiệp Sông Khoai. Hai dự án đầu tiên có tổng vốn đầu tư gần 900 triệu USD, gồm Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam với vốn đầu tư gần 500 triệu USD và Dự án công nghệ tấm Silic Jinko Solar Việt Nam với vốn đầu tư trên 365 triệu USD. Đến nay, Jinko Solar đã triển khai 3 dự án tại Quảng Ninh, nâng tổng vốn đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn lên trên 2,5 tỷ USD.

Những dự án như Texhong, Jinko Solar không chỉ mang lại nguồn vốn lớn, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, mà còn cho thấy sự thay đổi trong chất lượng dòng vốn mà Quảng Ninh hướng tới: ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, các dự án có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”.

Nhà ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được đầu tư xây dựng.

Cùng với thu hút nguồn lực từ bên ngoài, Quảng Ninh cũng tập trung huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực nội tại để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng kết nối vùng và khu vực, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Ngày 12/4/2026, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài 120,2 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, lợi thế về cảng biển, cửa khẩu, sân bay, khu kinh tế và các khu công nghiệp của Quảng Ninh sẽ được kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế lớn, qua đó tạo điều kiện để tỉnh thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực, quốc tế.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận cúp PCI các địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Cải cách thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp

Đằng sau sức hút của những dự án tỷ đô là một quá trình cải cách bền bỉ. Từ năm 2013 đến năm 2025, Quảng Ninh là địa phương duy nhất cả nước duy trì 13 năm liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Giai đoạn 2017-2023, tỉnh liên tục giữ vị trí dẫn đầu PCI toàn quốc. Năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả hai chỉ số PCI và BPI.

Với Quảng Ninh, những kết quả này không đơn thuần là các con số đánh giá, mà được xem là thước đo năng lực quản trị, chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nhất quán với quan điểm “chỉ có khởi đầu, mà không có kết thúc” trong xây dựng nền hành chính kiến tạo, hiện đại, minh bạch, tỉnh đưa mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch theo từng năm, từng giai đoạn và từng nhiệm kỳ. Từ đó, tạo sự thống nhất trong hành động, quyết liệt trong chỉ đạo và cụ thể trong tổ chức thực hiện.

Nổi bật là Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 4/11/2022 của HĐND tỉnh về các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với chuyển đổi số; cùng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được ban hành hằng năm.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Jinsung Hitec Vina, KCN Đông Mai.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Quảng Ninh là cải cách không dừng ở việc đơn giản hóa thủ tục, mà ngày càng hướng mạnh tới đối thoại, lắng nghe và giải quyết trực tiếp những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại, du lịch, dịch vụ, logistics và doanh nghiệp FDI.

Các vấn đề phát sinh được đưa ra trao đổi trực tiếp, xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn giải quyết. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở rà soát, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng. Tinh thần được xác định rõ là “khẩn trương - quyết liệt - hiệu quả - không né tránh - không đùn đẩy”, qua đó từng bước đưa những vấn đề tồn tại từ nhiều năm vào diện theo dõi, xử lý cụ thể.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Toàn tỉnh hiện đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.333/2.205 thủ tục hành chính do các bộ, ngành Trung ương ban hành, với mức giảm khoảng 40% so với quy định. Tỉnh cũng đã bãi bỏ 4/8 thủ tục và 21 điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh không còn phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 4 thủ tục còn lại.

Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, với 100% thủ tục được công bố thực hiện theo phương thức này, qua đó giảm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ. Tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cải cách thủ tục hành chính được cụ thể hóa bằng việc tăng cường ủy quyền, rút ngắn quy trình xử lý và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nay Ban đã cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết đối với 100% thủ tục hành chính; 100% thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn. Việc đưa Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại khu vực Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào vận hành cũng là một bước cụ thể hóa yêu cầu phục vụ doanh nghiệp ngay tại nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra.

Những cải cách đó đang tạo nên một môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, minh bạch và thực chất hơn. Quan trọng hơn, qua từng dự án, từng cuộc đối thoại, từng thủ tục được rút ngắn, niềm tin của doanh nghiệp vào chính quyền được củng cố.