Khảo sát xây dựng tuyến đường dân sinh phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Ngày 31/7, tại phường Hoành Bồ, Đại tá Vũ Sĩ Thắng, Phó Tư lệnh Binh đoàn 19 cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo phường Hoành Bồ đã khảo sát thực địa, thống nhất phương án xây dựng tuyến đường dân sinh phục vụ nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đoàn công tác khảo sát tuyến đường tại khu vực thôn 10 (khu Đồng Giang cũ).

Tuyến đường tại khu vực thôn 10 (khu Đồng Giang cũ) được đoàn khảo sát để nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng với quy mô dự kiến dài hơn 200m, mặt đường rộng 5m, nền đường rộng 7,5m, kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Trên cơ sở khảo sát thực địa, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hướng tuyến, quy mô và phương án triển khai, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ thực binh trong diễn tập. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trong tháng 10/2026, tuyến đường sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng, phục vụ lâu dài nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Sau khi kiểm tra thực địa, các đơn vị thống nhất các nội dung về thủ tục đầu tư, hướng tuyến, ranh giới và cắm mốc, mặt bằng thi công, đất đắp và bãi đổ thải, tiến độ, bàn giao mặt bằng, cũng như lập hồ sơ khảo sát, thiết kế để triển khai các bước tiếp theo.

Tuyến đường dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 20 hộ dân. Phường Hoành Bồ đã chủ động tuyên truyền, vận động, trao đổi và nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm yêu cầu diễn tập; đồng thời mang lại một công trình giao thông thiết thực, lâu dài cho người dân địa phương.