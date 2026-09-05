Gần 372.000 học sinh TP Quảng Ninh hân hoan khai giảng năm học mới 2026-2027

Hôm nay (5/9), hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội khai trường trên cả nước, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh cùng thầy cô giáo bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên khi Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo phấn khởi chào mừng năm học mới.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Tại các trường, thầy cô giáo và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là được tổ chức gắn với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, đất liền trên toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Tại Quảng Ninh, điểm cầu chính được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, kết nối với điểm cầu trung tâm của Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó, thầy cô giáo, học sinh Quảng Ninh cùng hòa chung không khí ngày hội khai trường với học sinh cả nước; đồng thời lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, chăm lo cho giáo dục, đặc biệt ở các địa bàn biên giới.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã chủ động rà soát các điều kiện tổ chức, bố trí không gian, trang thiết bị; kiểm tra, bảo đảm đường truyền, âm thanh, hình ảnh và tổ chức tập dượt chương trình. Công tác chuẩn bị chu đáo góp phần để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ý nghĩa, đồng bộ và an toàn.

Trong ngày khai giảng, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã đến dự, chúc mừng, động viên thầy cô giáo và học sinh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn, tạo thêm khí thế để các nhà trường bước vào năm học mới với tâm thế phấn khởi, chủ động và quyết tâm.